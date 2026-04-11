Cuatro mujeres trans descartaron cocaína y se refugiaron en un hotel de Constitución, pero la jueza rechazó el allanamiento

Los envoltorios con cocaína que fueron descartados por las sospechosas en Constitución

La Policía de la Ciudad secuestró este sábado más de un kilo de cocaína en un hotel del barrio de Constitución, pero la Justicia porteña no autorizó allanar las habitaciones donde se sospechaba que había más droga.

El episodio ocurrió en la madrugada de hoy en la zona de Santiago del Estero al 1400, donde efectivos de la Policía de la Ciudad advirtieron movimientos sospechosos de cuatro mujeres trans que caminaban por el lugar. Al intentar identificarlas, las mujeres escaparon e ingresaron a un hotel de la cuadra. Cerraron la puerta y evitaron el contacto con los agentes.

En ese momento, una de ellas dejó caer una bolsa de nailon negra en el acceso del hotel. El encargado del lugar se acercó y permitió el acceso de los oficiales, entregando la bolsa caída en el piso. El personal policial realizó el test reactivo, que confirmó que los 13 envoltorios encontrados contenían cocaína.

Al momento de escapar hacia el interior del hotel, una de las mujeres dejó caer este paquete con droga

A poco de llegar el propietario del establecimiento, señaló que desde el interior del hotel, al pulmón del edificio, alguien había tirado una bolsa de tela. Los efectivos la recuperaron y comprobaron que dentro había una balanza de precisión y 91 envoltorios con un peso total de un kilo de cocaína.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tanto el encargado como el dueño del hotel informaron a la policía sobre su temor de que en habitaciones vinculadas a una de las sospechosas hubiera más droga almacenada.

Por ese motivo, el auxiliar fiscal Federico Ghisio, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dispuso custodiar las habitaciones señaladas y también las que ocupaban el resto de las mujeres trans. En paralelo, el funcionario solicitó un allanamiento de urgencia al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.

Frente a esta decisión, la policía entonces levantó la custodia en las habitaciones y realizó las actuaciones para continuar la investigación por infracción a la Ley 23.737.

El juzgado interviniente no autorizó el allanamiento a las habitaciones del hotel vinculadas a las sospechosas

En los últimos días se registró otro caso vinculado con el tráfico de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano boliviano de 40 años que estaba prófugo por una causa de contrabando internacional de droga.

Según la investigación, el hombre estaba acusado de intentar enviar cocaína a Australia en encomiendas despachadas desde una sucursal logística en el barrio porteño de Belgrano. Un perro antinarcóticos detectó el cargamento y, al abrir los paquetes, los agentes hallaron casi dos kilos de cocaína ocultos en prendas deportivas, un redoblante con la inscripción “AFA” y objetos decorativos con la imagen de Lionel Messi.

El operativo de captura se concentró en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la terminal de ómnibus de Liniers, hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado en la avenida General Paz. En ese procedimiento la policía también secuestró teléfonos celulares, valijas y varios instrumentos musicales tipo charango, elementos que serían relevantes para la causa.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 bajo cargos por infracción al Código Aduanero y la Ley 22.415. La causa sigue abierta con el objetivo de establecer posibles conexiones internacionales y la ruta completa del tráfico de estupefacientes.