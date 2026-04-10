Cayó un narco boliviano que escondía droga en un cargamento de productos decorativos con la imagen de Messi

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en la Ciudad de Buenos Aires a un ciudadano boliviano de 40 años que se encontraba prófugo por una causa de contrabando internacional de cocaína, en el marco del operativo denominado “Canguro Blanco"

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) concluyó con la detención de un ciudadano boliviano acusado de contrabando de cocaína. La captura, resultado de una investigación liderada por el Ministerio de Seguridad Nacional, se produjo tras identificar al sospechoso como el principal acusado de intentar enviar droga a Australia mediante encomiendas despachadas desde una sucursal logística, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

La maniobra quedó expuesta semanas atrás, cuando un perro antinarcóticos de la Aduana marcó uno de los paquetes que serían enviados al extranjero.

De acuerdo con información del portal La Buena Info, los investigadores abrieron los bultos en presencia de testigos y hallaron 1.718 kilogramos de cocaína escondidos en prendas deportivas, un redoblante rotulado con la inscripción “AFA” y objetos decorativos que mostraban la imagen de Lionel Messi.

El hallazgo activó la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo de Marcelo Aguinsky, quien dispuso una serie de allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos relacionados con la causa.

El operativo de captura se desplegó en la Avenida General Paz en el área metropolitana de Buenos Aires

A pesar de la intervención judicial, el sospechoso logró escapar antes de ser arrestado, lo que llevó a que se emitiera una orden de captura nacional e internacional.

Con el avance de las tareas de inteligencia, la División Búsqueda de Prófugos de la PFA determinó que el acusado intentaría trasladarse desde la provincia de Jujuy hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en un micro de larga distancia.

El procedimiento incluyó el secuestro de teléfonos celulares y valijas relacionadas con la investigación

El despliegue policial se centró en distintos puntos del Conurbano bonaerense y en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Liniers. El operativo culminó con la interceptación del prófugo sobre la Avenida General Paz, donde fue arrestado en la vía pública.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, dos valijas, una mochila, cinco instrumentos musicales tipo charango y documentación considerada de interés para la investigación.

La droga fue hallada entre objetos decorativos y un redoblante rotulado con la inscripción AFA

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6 por infracción al Código Aduanero, en el marco de la Ley 22.415.

La investigación continúa bajo supervisión judicial con el objetivo de determinar posibles conexiones internacionales y la ruta completa del tráfico de estupefacientes.