Una mujer se hizo pasar por abogada, estafó a un hombre por $31 millones y terminó detenida

Una mujer fue detenida en La Plata acusada de ejercer ilegalmente la abogacía, como parte de una investigación llevada a cabo por la DDI local (LaBuenaInfo)

Una joven fue detenida en La Plata por hacerse pasar por una abogada y estafar a un hombre por 31 millones de pesos. De esta manera, será imputada por los delitos de falsificación y estafa.

La acusada, identificada como Noelia Virginia Rajoy, de 25 años, fue aprehendida por personal de la DDI La Plata tras una investigación que se extendió por varios meses. Según la causa, Rajoy construyó una fachada convincente, valiéndose de redes sociales y documentación apócrifa para captar víctimas y simular una trayectoria profesional que nunca existió.

La maniobra estuvo dirigida principalmente a personas con recursos económicos o que atravesaban situaciones de vulnerabilidad legal. La estrategia de Rajoy incluía desde la oferta de cargos inexistentes en el Poder Judicial bonaerense hasta el envío de falsas intimaciones por supuestas deudas, utilizando sellos y logos oficiales.

Según informó el portal LaBuenaInfo, la causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de Guillermo Atencio. La investigación se inició en junio de 2025 a raíz de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Según el expediente, Rajoy habría organizado fraudulentamente una convocatoria para supuestos ingresos al Poder Judicial, incluyendo la realización de un falso examen de ingreso.

La mujer utilizaba perfiles activos en Instagram y LinkedIn para promocionar servicios legales y presentarse como abogada. La consulta posterior al registro de graduados de la Universidad Nacional de La Plata permitió comprobar que Noelia Rajoy no figuraba como egresada de esa casa de estudios. Este dato fue clave para profundizar la pesquisa y desmontar la red de engaños.

Una captura de pantalla muestra el perfil de Noelia Rajoy en una red social, señalada como la falsa abogada que operaba en La Plata (Facebook)

El operativo policial incluyó un allanamiento en una vivienda de Olmos, donde se secuestró un título universitario falso a nombre de la acusada, junto con documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la maniobra. El análisis forense de los dispositivos permitió reconstruir el método utilizado para captar y estafar a las víctimas.

El eje más grave de la investigación se centra en la estafa cometida contra un hombre de 56 años, quien fuera padre de la pareja de la acusada. Aprovechando el vínculo familiar y con conocimiento de que la víctima había cobrado una suma considerable tras jubilarse, Rajoy creó una cuenta de correo electrónico falsa, con el logo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desde donde enviaba intimaciones por supuestas deudas.

Presentándose como abogada, le exigió reiteradamente pagos para cancelar esas falsas intimaciones. Según la reconstrucción efectuada por los investigadores, logró apoderarse de 31 millones de pesos mediante este mecanismo. La víctima entregaba el dinero convencido de que estaba resolviendo deudas reales ante organismos oficiales.

Los delitos que se le imputan a Rajoy incluyen estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de títulos. El caso reúne pruebas materiales y electrónicas que refuerzan la acusación y permiten reconstruir la modalidad empleada para perpetrar los fraudes.

Este último miércoles, la DDI La Plata montó una vigilancia en la vivienda de la acusada, ubicada en 204 entre 47 y 49. Cuando salió del domicilio, fue interceptada y detenida. En el momento de la captura, se le secuestró el teléfono celular que llevaba consigo, el cual será analizado para obtener más información sobre el alcance de la estafa y la posible existencia de nuevas víctimas.

En este momento, permanece detenida y será trasladada en las próximas horas a sede judicial para prestar declaración indagatoria. La investigación prevé nuevas diligencias destinadas a identificar si hubo más damnificados y determinar si actuó sola o contó con la colaboración de terceros.

La Fiscalía y el Juzgado de Garantías evaluarán las medidas cautelares y las pruebas existentes, mientras la acusada enfrenta cargos graves que podrían derivar en una condena significativa. La pesquisa avanza sobre la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, que serán peritados en busca de nuevas evidencias.