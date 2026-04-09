Video: lo buscaban por cometer dos entraderas y lo encontraron escondido debajo de un jacuzzi

Lo buscaban por dos entraderas y lo encontraron escondido debajo de un jacuzzi

Tras casi un mes y medio de investigación, personal de la DDI San Martín de la Policía Bonaerense, en colaboración con agentes de la Policía de Entre Ríos, concretaron la detención de tres integrantes de una banda que era buscada por haber realizado dos entraderas durante el mes de febrero.

En esta oportunidad, según confiaron fuentes policiales a Infobae, el procedimiento tuvo la particularidad de que uno de los sospechosos, identificado como Luis Antonio Funes, de 33 años, fue hallado debajo de un jacuzzi, donde intentó esconderse de la Policía.

La organización, según pudieron reconstruir los investigadores, actuó por primera vez durante la madrugada del 1 de febrero, cuando los tres delincuentes irrumpieron en la casa de una mujer de 62 años. Una vez dentro de la finca, redujeron a la víctima mediante un golpe en la cabeza y la ataron de pies y manos.

Con la mujer inmovilizada, los asaltantes sustrajeron 5 millones de pesos en efectivo, joyas de oro, un arma antigua tipo escopeta, un vehículo Citroën C3, y se dieron a la fuga.

Casi un mes después, pero en la localidad entrerriana de Gualeguay, la banda volvió a robar. En esta oportunidad, la víctima fue un hombre de 39 años que, afortunadamente, no se encontraba en su domicilio al momento del hecho.

Tras ingresar a la propiedad, Funes y sus dos cómplices, Jennifer Daiana Yniguez (32) y César Albino Romero (61), recorrieron el interior y se llevaron 3.500 dólares, además de una importante cantidad de electrodomésticos.

César Albino Romero (61).

Luego de esta segunda entradera, personal de la Policía de Entre Ríos logró establecer que los sospechosos residían en el partido bonaerense de San Martín, lo cual derivó en la intervención de la DDI local.

En el marco de los trabajos realizados en conjunto por agentes de ambas fuerzas, que incluyeron operativos de observación, seguimientos encubiertos y análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a los autores y el domicilio en el que se escondían.

Jennifer Daiana Yniguez (32), una de las sospechosas.

Ante este escenario, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín autorizó la realización de un allanamiento de urgencia en el domicilio apuntado para este miércoles.

Al llegar a la casa, ubicada sobre Intendente Alvear al 1900, los agentes irrumpieron y detuvieron a Yniguez y Romero, pero no había rastros de Funes.

Buscaron por todos los rincones de la casa. Incluso, en el baño donde detectaron un polvillo en los bordes de un jacuzzi que les llamó la atención.

Al tomar la bañadera con fuerza, los detectives notaron que no estaba adherida completamente a la estructura. Al levantarla, encontraron al sospechoso. Se escondía en un habitáculo de aproximadamente 1,5m 2.

En su escondite, Funes contaba con botellas de agua y alimentos necesarios para permanecer oculto durante varias horas. Asimismo, tenía a disposición un respirador y enchufes por si necesitaba cargar algún dispositivo móvil.

Tanto Funes como sus dos cómplices quedaron detenidos y fueron trasladados a la provincia de Entre Ríos, donde serán juzgados por robo agravado.