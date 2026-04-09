Crimen y Justicia

Una mujer amenazó a policías para evitar la detención de su hijo: “Te meto un tiro en la cabeza”

La madre de un joven detenido por pedido judicial confrontó y amenazó a los efectivos policiales. La mujer intentó impedir el procedimiento y ambos quedaron a disposición de la Justicia

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Detenidos un joven con pedido de captura y su madre por amenazas
Detenidos un joven con pedido de captura y su madre por amenazas

Dos personas resultaron detenidas tras un operativo policial en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, durante la tarde del miércoles, específicamente cerca de las 15:30. Joaquín Miguel Juárez, de 23 años, fue identificado en la colectora de Ruta 9 y Solís por contar con un pedido de aprehensión.

El pedido de detención había sido emitido por el fiscal Dr. Zanni, según informó Diario Panorama. Aunque todavía no está claro porqué el joven era búscado, fue trasladado a la Comisaria N°57. En este marco, cuando Joaquín Miguel Juárez llegó a la dependencia policial, ocurrió un tensa situación con la madre. Según informaron, la mamá del aprehendido, Graciela Andélica Sosa, de 51 años, intentó evitar el procedimiento y amenazó a los efectivos.

En medio del traslado al destacamento, Graciela Ándelica Sosa enfrentó a los uniformados y profirió amenazas directas: “Si te saco el arma te meto un tiro en la cabeza a vos y a tus compañeros… y más vale que ningún móvil pase por frente de mi casa porque los voy a hacer mie…”.

La situación fue contenida por los agentes, quienes procedieron a aprehender también a Sosa y ponerla a disposición de la Justicia. El fiscal Dr. Emanuel Sabater ordenó que madre e hijo permanezcan detenidos en la comisaria. Además, el fical de turno dispuso la formalización de las actuaciones para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar los antecedentes y la gravedad de las amenazas proferidas contra el personal policial. Las amenazas agravadas y la obstrucción a la labor policial pueden derivar en imputaciones penales, con penas que contemplan prisión efectiva si la Justicia determina la existencia de riesgo o antecedentes reincidentes.

La policía desarticula red de robo en Las Termas de Río Hondo

El 3 de abril, se realizó una operación del Departamento Robos y Hurtos de la D.G.I. que desmanteló en Las Termas de Río Hondo una estructura criminal dedicada al robo de motocicletas y la extorsión de sus propietarios, informó Diario Panorama. El grupo contactaba a las víctimas poco después del robo de los vehículos y exigía sumas que llegaban hasta el millón de pesos para la devolución.

El monto exigido para la devolución de los vehículos oscilaba entre $500.000 y $1.000.000 por unidad. Durante los allanamientos fueron incautados varios motovehículos con pedido de secuestro, partes sueltas, una Honda Wave con dominio apócrifo y cuadros y motores relacionados con distintos ilícitos.

La banda contactaba a las víctimas pocas horas después del robo, exigiendo pagos para la restitución. Uno de los propietarios pagó $480.000 tras el robo de una Bajaj Rouser 200cc, mientras que en otro caso se entregó $800.000 a una mujer por una motocicleta de alta cilindrada. En la pesquisa se recuperó una Yamaha XTZ 125cc, ya desarmada.

La investigación se apoyó en análisis de cámaras de seguridad, entrevistas reservadas y cruce de datos, bajo la supervisión del fiscal coordinador Gustavo Montenegro y los jueces Diego Vittar y Silvio Salice, quienes habilitaron varios allanamientos simultáneos.

Al concluir los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas: Claudio Alejandro González, Claudio Joaquín González, Gastón Exequiel González, Leonel Lazarte (alias “Draco”) y Alan Lescano (ya privado de libertad previamente por otra causa). Permanece prófuga Stephania Juárez, con orden de detención vigente.

Las investigaciones policiales continúan para capturar a la sospechosa restante del caso. Estos procedimientos forman parte de una estrategia de las autoridades para hacer frente a un crecimiento de delitos contra la propiedad en la zona, una problemática que genera preocupación entre los vecinos. Las tareas policiales siguen en marcha para reunir más elementos que permitan esclarecer la totalidad de los hechos.

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