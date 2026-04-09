Terror a la salida de un club barrial en La Matanza: una banda de ladrones armados asaltaron a tres mujeres y sus hijos

Pánico en Aldo Bonzi: delincuentes armados asaltaron a una familia en la puerta de un club

Tres mujeres y sus hijos, todos menores de edad, fueron víctimas de un violento robo este miércoles por la noche en la localidad de Aldo Bonzi, partido bonaerense de La Matanza, donde fueron abordados por una banda de al menos cuatro delincuentes que, armados y con sus rostros tapados, los apuntaron y les robaron el vehículo al que estaban a punto de subirse. Todo ocurrió en el ingreso a la sede deportiva de la Unión Vecinal, donde los damnificados suelen jugar al fútbol y practicar otras disciplinas deportivas.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió minutos antes de las 22:15, tal como muestra el timer de la cámara de seguridad que registró la secuencia completa, sobre la calle Pilcomayo al 1400, entre Coronel Cardenas y J. Toll.

Las imágenes que encabezan esta nota muestran que los asaltantes llegaron al lugar a bordo de un vehículo de color azul, descendieron a toda velocidad y abordaron a las víctimas, que ya estaban a punto de subirse al Fiat Cronos color blanco estacionado en la puerta del lugar.

Los delincuentes bajaron de un auto de color azul y abordaron a las víctimas.

A punta de pistola, los atacantes se abalanzaron sobre los ocupantes del vehículo y los amenazaron para que entregaran sus pertenencias de valor. También buscaban las llaves del auto, pero la dueña hizo todo lo posible por dilatar la entrega de las mismas, con el objetivo de que los tres menores que estaban en el asiento trasero pudieran bajar del mismo.

En medio de los gritos de desesperación, Angie, la dueña del vehículo, atinó a abrir el baúl para sacar algunas de sus pertenencias, entre ellas una reposera y una pelota, tal como se ve en la grabación a la que accedió este medio.

Pero este jueves, durante una entrevista televisiva, la mujer reconoció que se trató de una maniobra para demorar la huida de los ladrones, debido a que los niños todavía permanecían en el interior.

Al cabo de unos 50 segundos, los atacantes lograron darle marcha al Fiat Cronos de una de las víctimas -que todavía no apareció- y se dieron a la fuga.

Los asaltantes se dieron a la fuga en el Fiat Cronos color blanco de una de las víctimas, que hasta este jueves al mediodía todavía no había aparecido.

“Tratamos de superarlo, pero estamos con mucha bronca. Más cuidado que esto no puedo tener. Estacionamos en la puerta del club porque sabía que salía a las 22, en vez de dejarlo más lejos”, planteó esta mañana Angie, durante una charla con el canal de noticias TN.

Consultada por el momento en que se dio cuenta del robo que estaba sufriendo, la mujer reconoció que recién se percató del ataque cuando uno de los asaltantes le apuntó a la cara. “Los gritos de los chicos fueron impresionantes, se asustaron mucho. En el video se ve cómo salen corriendo. No podían bajar del auto porque les apuntaban”, detalló.

En busca de que los tres niños pudieran bajar del auto, y a pesar del riesgo que conllevaba su accionar, Angie tomó de una de sus manos al delincuente que la apuntaba con un arma de fuego, de manera tal que los chicos tuvieran unos segundos más de tiempo para salir del vehículo. “Y cuando abrí el auto y empecé a bajar cosas, también era para ganar tiempo. Les decía que dejaran bajar a los chicos“, puntualizó.

Respecto a Noah, el menor de sus hijos, la mujer aseguró que ya se encuentra más tranquilo, aunque las horas posteriores al robo fueron duras para el niño: “Ahora está más tranquilo, pero ayer estuvo muy angustiado. Él no paraba de llorar y sus amiguitos tampoco. Estaban muy asustados y obviamente ayer no pudo dormir bien”.

“Sí, ya pasó pero fue aterrorizante en el momento. Porque yo no lo vi cuando bajaba del auto, lo vi cuando me abrió la puerta y me apuntó”, contó el niño.

La causa caratulada como “robo automotor” quedó en manos del fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la UFI N° 5 de La Matanza, quien ya ordenó una serie de medidas para identificar a los autores del hecho y concretar sus detenciones.