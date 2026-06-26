Panamá

Mares panameños se convierten en escenarios de la delincuencia organizada, afirma el ministro de Seguridad Pública

El 80% de la cocaína incautada en Panamá tiene como destino el Reino Unido y Europa, lo que según las autoridades evidencia la importancia estratégica de la cooperación bilateral

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Nuevas embarcaciones incrementarán el alcance de los patrullajes marítimos contra las redes del narcotráfico, afirma el Ministerio de Seguridad Pública. (Cortesía)
Nuevas embarcaciones incrementarán el alcance de los patrullajes marítimos contra las redes del narcotráfico, afirma el Ministerio de Seguridad Pública. (Cortesía)

Para el ministro de Seguridad Pública de Panamá la situación está clara: los mares panameños se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional.

Frank Ábrego, el ministro, señaló que con la reciente incorporación de las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas se reforzará el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Las embarcaciones son parte de la cooperación estratégica entre Panamá y el Reino Unido.

“Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la capacidad de respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico”, afirmó el ministro de Seguridad Pública.

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Añadió que las nuevas embarcaciones incrementarán el alcance de los patrullajes marítimos y fortalecerán las operaciones de interdicción contra las redes del narcotráfico que utilizan el litoral pacífico panameño como corredor para el tráfico internacional de drogas.

En playa Morrillo, en la provincia de Veraguas, la Policía ubicó 45 paquetes de presunta droga durante un recorrido preventivo. (Cortesía)
En playa Morrillo, en la provincia de Veraguas, la Policía ubicó 45 paquetes de presunta droga durante un recorrido preventivo. (Cortesía)

Con esta incorporación, señala una nota de prensa policial, el Ministerio de Seguridad Pública consolida alianzas estratégicas internacionales y robustece las capacidades operativas de la Fuerza Pública en su tarea de proteger las rutas marítimas, enfrentar el crimen organizado transnacional y salvaguardar la seguridad de los panameños.

La repotenciación de la flota es el resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad suscrito por ambos países en abril de este año en Londres, y forma parte de una inversión cercana a $1 millón realizada por el gobierno británico para consolidar la seguridad marítima de la nación canalera.

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Panamá, señaló el ministro de Seguridad Pública, continuará siendo un aliado confiable de la comunidad internacional en la protección de las rutas marítimas, el combate al crimen organizado transnacional y la defensa de la seguridad regional, destacando que estas amenazas solo pueden enfrentarse mediante la cooperación internacional, el intercambio de información y la confianza entre los Estados.

Greg Houston, embajador del Reino Unido en Panamá, dijo que la entrega de las embarcaciones representa uno de los primeros resultados concretos del acuerdo de cooperación firmado entre ambos países y reafirma la estrecha relación bilateral en materia de seguridad.

El diplomático aseguró que “Panamá desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su ubicación estratégica, su liderazgo operativo y su alcance marítimo lo convierten en un socio clave para proteger no solo a la región, sino también al Reino Unido y Europa”.

La repotenciación de la flota es el resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y el Reino Unidos. (Cortesía)
La repotenciación de la flota es el resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y el Reino Unidos. (Cortesía)

Lord Roy Collins, subjefe de la Cámara de los Lores y portavoz de Igualdad del Gobierno del Reino Unido, manifestó en su oportunidad que la cooperación entre ambas naciones fortalece las capacidades de patrullaje marítimo, las operaciones sustentadas en inteligencia y la identificación de embarcaciones de alto riesgo.

Collins añadió que hasta el 80 % de la cocaína incautada en Panamá tiene como destino el Reino Unido y Europa, lo que evidencia la importancia estratégica de la cooperación bilateral.

Esta semana en playa Morrillo, ubicada en la provincia de Veraguas, la Policía ubicó 45 paquetes de presunta droga durante un recorrido preventivo.

Durante la acción policial se ubicó un saco que contenía en su interior las presuntas sustancias ilícitas, las cuales fueron remitidas a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, comunicó la Policía Nacional en una nota de prensa.

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