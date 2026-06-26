Costa Rica acompaña a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela: no se reportan ticos fallecidos ni heridos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, hasta el momento, no se reportan costarricenses fallecidos ni heridos tras los terremotos registrados en Venezuela.

El Gobierno de Costa Rica informó que, 24 horas después de los terremotos que afectaron a Venezuela, no se registran ciudadanos costarricenses fallecidos ni heridos a causa de la emergencia. La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, institución que indicó que mantiene un monitoreo constante de la situación y que activó desde las primeras horas los protocolos de atención consular para asistir a los nacionales que permanecen en ese país.

La Cancillería explicó que, hasta el momento, los reportes recibidos corresponden únicamente a afectaciones materiales sufridas por algunos costarricenses residentes o de paso en Venezuela, sin que existan informes de lesiones personales o pérdidas humanas entre los connacionales.

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Como parte de las acciones desplegadas tras la emergencia, el Departamento Consular estableció comunicación con ciudadanos costarricenses que se encuentran en distintas zonas del territorio venezolano para verificar su estado y ofrecer el acompañamiento necesario. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que cualquier persona que requiera asistencia pueda acceder a los servicios consulares de forma oportuna.

Entre los casos atendidos figura el de dos costarricenses que participaban en una competencia internacional de tenis de mesa en Venezuela cuando ocurrieron los movimientos sísmicos. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos deportistas se encuentran en buen estado de salud y reciben la orientación correspondiente para facilitar su regreso a Costa Rica tan pronto como las condiciones logísticas y operativas lo permitan.

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La Cancillería activó los protocolos de atención consular para brindar asistencia a los costarricenses que permanecen en territorio venezolano tras la emergencia. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La institución destacó que la red consular continúa realizando esfuerzos para mantener una comunicación fluida con la comunidad costarricense establecida en Venezuela. Estas labores se desarrollan en coordinación con organismos internacionales y entidades humanitarias, entre ellas la Cruz Roja, que activó mecanismos para ayudar a restablecer el contacto entre personas que permanecen incomunicadas con sus familiares debido a las afectaciones ocasionadas por los terremotos.

Asimismo, la Cancillería recordó que mantiene habilitados los canales oficiales de atención tanto en San José como en Bogotá, desde donde se brinda apoyo a los costarricenses que requieran información, orientación o asistencia consular. Las personas pueden comunicarse con el Consulado General de Costa Rica en Colombia mediante el teléfono +57 313 841 3850 o el correo electrónico concr-co@rree.go.cr. También está disponible el Departamento Consular en San José, al teléfono 2359-5360 y al correo hespinoza@rree.go.cr.

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El Ministerio hizo un llamado a los costarricenses que permanezcan en Venezuela para que mantengan comunicación con las autoridades diplomáticas, informen sobre su ubicación y sigan las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia locales, con el fin de reducir riesgos mientras continúan las evaluaciones sobre los daños ocasionados por la actividad sísmica.

La institución reiteró además su compromiso de brindar acompañamiento permanente a los ciudadanos costarricenses durante toda la evolución de la emergencia y aseguró que continuará monitoreando la situación para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a nacionales en territorio venezolano.

El Gobierno de Laura Fernández anunció que trabaja en la coordinación de ayuda humanitaria y el posible envío de rescatistas especializados para colaborar tras los terremotos en Venezuela.

Paralelamente, el Gobierno de Costa Rica informó que mantiene las coordinaciones necesarias para brindar apoyo al pueblo venezolano. Según indicó la Cancillería, en seguimiento a lo anunciado por la presidenta Laura Fernández, se trabaja en la organización del envío de ayuda humanitaria y de personal especializado en labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias, con el propósito de colaborar con las autoridades venezolanas en la gestión de la crisis.

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Las autoridades costarricenses señalaron que continuarán informando sobre cualquier actualización relacionada con la situación de los connacionales en Venezuela, al tiempo que reiteraron el compromiso del país con la protección de sus ciudadanos en el exterior y con la cooperación internacional frente a desastres naturales que requieran asistencia humanitaria.