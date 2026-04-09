Robaron en la finca de un ministro de la Corte de Justicia de San Juan

Marcelo Lima, ministro de la Corte Suprema de San Juan (Poder Judicial de San Juan)

En la madrugada del martes, una finca, perteneciente a Marcelo Lima, ministro de la Corte de Justicia de San Juan, fue blanco de un robo que generó conmoción en el ámbito local. Los delincuentes irrumpieron en la propiedad, violentaron los sistemas de seguridad y se apropiaron de diversos bienes personales, confirmaron fuentes oficiales.

El episodio, que recién se conoció públicamente ayer, se produjo en la finca situada en el cruce de las calles Sarmiento e Italia, en el departamento Albardón. De hecho, Lima es conocido en la zona no por su rol en la Corte, sino por su afición a los caballos y por poseer esta residencia en la zona.

A pesar del hermetismo que rodea la investigación, se confirmó que los delincuentes lograron ingresar tras dañar el sistema de alarma y forzar los accesos de la vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada por el portal El Tiempo de San Juan, el hecho fue descubierto por el casero de la propiedad, un hombre de apellido Páez. En la mañana del martes, Páez advirtió signos evidentes de violencia en la puerta y una ventana con rejas de la casa principal, lo que motivó una inspección inmediata del lugar.

Al ingresar, constató que se habían llevado diversos objetos personales y bienes domésticos. Inmediatamente, el casero radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 18ª de Albardón, lo que activó la intervención de las brigadas policiales y del fiscal de turno, dependiente de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad (UFI).

La investigación se centra en identificar el recorrido de los ladrones y determinar cómo evadieron los sistemas de seguridad. El dato de que los autores rompieron el sistema de alarma refuerza la hipótesis de que actuaron con conocimiento del lugar y de los hábitos de sus ocupantes, según indicaron voceros del caso.

Hasta el momento no hay detenidos por el robo

Tras la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones y agentes de la Comisaría 18ª de Albardón trabajan en el esclarecimiento del hecho. También participa el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien dispuso distintas medidas para avanzar en la identificación de los responsables.

Hasta el momento, no se han producido detenciones ni recuperado los bienes sustraídos. La Policía realiza peritajes en la finca y analiza posibles registros de cámaras de seguridad cercanas, aunque se desconoce si en la zona existen dispositivos de videovigilancia que hayan captado movimientos sospechosos durante la noche del robo.

Hace tan poco más de un mes, una noticia simiar se registró en Mendoza, cuando se conoció que delincuentes robaron la camioneta de un ministro provincial cuando se encontraba reunido con el titular de otra cartera.

La víctima fue el ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza, Víctor Fayad, quien había acudido a la residencia de Natalio Mema, ministro de Gobierno mendocino, para mantener un encuentro privado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

Al salir de la vivienda, ubicada sobre la calle Juan H. de Coria, el titular de Hacienda advirtió la ausencia de su vehículo, una Toyota SW4.

La situación fue confirmada por ambos funcionarios. Mema reconoció el hecho y especificó que el robo se produjo en la vía pública, descartando la posibilidad de un asalto violento dentro de la propiedad. Por su parte, Fayad subrayó que en ningún momento se registró un episodio de violencia física, sino que el robo se habría producido de manera silenciosa mientras transcurría la reunión.

Tras esto, el propio ministro de Hacienda realizó la denuncia policial esa misma noche y, hasta el momento, no ha logrado recuperar el vehículo.

Una vez notificados de lo que había sucedido, los efectivos se desplazaron hasta el lugar, donde constataron la sustracción de la camioneta Toyota SW4 perteneciente al funcionario. El reporte oficial también indica que, durante el mismo episodio, otra persona identificada como M. R. sufrió el robo de diversos objetos personales de su propio vehículo.