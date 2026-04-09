Crimen y Justicia

Florencio Varela: asesinaron a tiros a una jubilada de 79 años durante una entradera

Ocurrió anoche en la localidad de Zeballos. La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, fue hallada sin vida por sus familiares

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Street View - Brutal entradera en Florencio Varela: mataron a tiros a una mujer de 80 años dentro de su domicilio
El hecho ocurrió en la intersección de San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana de Florencio Varela.

Una jubilada de 79 años fue asesinada a tiros durante la noche de este miércoles por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio de la localidad de Zeballos, partido bonaerense de Florencio Varela, mientras descansaba y en medio de un corte de luz repentino que afectó a la zona.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el brutal ataque ocurrió cerca de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana. Los asaltantes aprovecharon la falta de suministro eléctrico para forzar la entrada al domicilio.

La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, residía sola en la casa donde se produjo el hecho, pero ella, en realidad, no debería haber estado allí cuando ocurrió la entradera. Fuentes del caso precisaron a este medio que la mujer se tenía que ir de viaje, pero había regresado a su domicilio en busca de la documentación que le faltaba.

De acuerdo a la reconstrucción que lograron realizar los agentes de la Sub DDI Florencio Varela de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, Benítez descansaba en su casa cuando advirtió la presencia de varios hombres que intentaban ingresar por la fuerza.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la mujer, que murió casi de inmediato.

Familiares de la víctima alertaron al 911, luego de que una de sus nietas reportara que una de las ventanas que daba a la calle estaba violentada. Al arribar al lugar del hecho, el personal policial halló a Benítez tendida en el living de la vivienda, mientras que sobre una de las ventanas del frente se observaron múltiples impactos de bala.

Los autores del hecho escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos. Hasta el momento, la investigación no registró detenciones y la causa sigue abierta, bajo la intervención de la UFI N° 2 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Las tareas investigativas presentan una complicación adicional, debido a que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban al momento del hecho, producto del importante corte de luz que se registró en la zona entre las 19 y las 2:30 de la madrugada de este jueves.

Ante este escenario, los investigadores se abocan en analizar las imágenes de las cámaras de vigilancia de zonas aledañas, en busca de determinar en qué vehículos huyeron los sospechosos.

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