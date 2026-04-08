Femicidio en un country de Salta: los detalles de la audiencia con la reconstrucción de los hechos

El acusado José Eduardo Figueroa enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado tras la muerte de su esposa en agosto de 2023 (El Tribuno)

La reconstrucción de los hechos en torno al femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido en un barrio privado de Salta, en 2023, se desarrolló este miércoles bajo una fuerte presencia mediática, tras la decisión del tribunal de trasladarse a la vivienda donde se produjo el crimen. La diligencia tuvo lugar en el barrio El Tipal, en la zona oeste de la ciudad, y estuvo centrada en la exposición del acusado José Eduardo Figueroa, imputado por el delito de homicidio doblemente calificado.

La medida, dispuesta a solicitud de la defensa técnica del acusado, convocó a los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, así como a los representantes de las partes, quienes acudieron al lugar para observar la reconstrucción procesal.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza la representación fiscal en el proceso contra Figueroa, acusado por la muerte de su esposa el 4 de agosto de 2023.

La reconstrucción, según la defensa, tenía el objetivo de verificar si los hechos pudieron ocurrir según la versión del imputado. “Esto es una puesta en escena para ver si el hecho ocurrió o pudo ocurrir de la manera. Eso está absolutamente verificado el día de hoy”, declaró Casabella, defensor del imputado.

La reconstrucción de los hechos se realizó dentro del country (El Tipal)

Añadió que “todo, absolutamente todo se fue confirmando con las pruebas científicas”. No obstante, aclaró que no se trató de una reconstrucción científica, sino procesal: “Es una representación de lo que cuenta el imputado, nada más”.

Desde la querella, el abogado Jorge Ovejero expresó cuestionamientos sobre la validez de la medida y sus resultados. En declaraciones recogidas por El Tribuno, afirmó: “Lo que se intentó plasmar no coincide con el resto de las pruebas”. Hizo hincapié en que la causa de muerte establecida en la autopsia fue asfixia mecánica mixta, por obstrucción de las vías aéreas, nariz y boca, y del cuello, y destacó que “eso no es compatible con esta mecánica que se está proponiendo”.

Ovejero también señaló discrepancias en las características físicas de los participantes en la reconstrucción. “No coinciden las medidas, las alturas de las personas con las medidas y las mecánicas que se proponen en el informe de reconstrucción virtual”, afirmó. Subrayó además que “la teoría o la declaración del imputado tiene muchas inconsistencias con el resto del material probatorio, principalmente con la autopsia, con el informe anatomopatológico y con otros informes de criminalística”.

Toda la secuencia fue registrada para su posterior incorporación al debate oral. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, la audiencia de debate se reanudará el jueves 9 con la declaración de cinco testigos del entorno más cercano a la pareja. Los especialistas deberán determinar si la mecánica recreada por el imputado resulta compatible con la evidencia reunida en la causa.

Cómo fue el femicidio

La autopsia que se practicó a Mercedes Kvedaras tras su hallazgo sin vida en 2023 reveló que su muerte fue precedida por un fuerte golpe en la cabeza y que la causa final fue ahorcamiento. El informe preliminar, detallado por el Ministerio Público Fiscal provincial, confirmó la hipótesis de “muerte violenta” y descarta versiones iniciales sobre una herida mortal con arma blanca. El esposo de la víctima, José Figueroa, quien ocupaba el automóvil junto al cuerpo cuando fue encontrado, quedó detenido en el momento.

La autopsia describe que Kvedaras presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda, producto de un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. Estos hallazgos, junto al golpe brutal en el rostro y cabeza, configuran el cuadro lesivo que culminó con el ahorcamiento de la víctima.

El hallazgo del automóvil y ambos ocupantes se produjo tras la desaparición y la alerta del entorno. La reconstrucción de los hechos, basada en las fuentes judiciales, señala que un amigo del propietario acudió al barrio privado luego de recibir un mensaje de WhatsApp enviado por Figueroa, en el que el agresor confesaba: “No podía con esto”.