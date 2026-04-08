El enfermero encontrado muerto en el barrio de Palermo tenía fentanilo del laboratorio de García Furfaro

Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de fentanilo y propofol

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, emitió un comunicado en las últimas horas para aclarar algunos detalles sobre la muerte del enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, hallado sin vida el pasado viernes en un departamento del barrio porteño de Palermo.

La víctima fue encontrada en un domicilio ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación, como así también la trazabilidad de los más de 50 medicamentos hospitalarios que encontraron en el interior del inmueble.

Uno de los datos que confirmó la Justicia este miércoles es que, entre las drogas encontradas, había fentanilo del laboratorio HBL Pharma, de Ariel García Furfaro. El empresario está detenido desde el año pasado acusado de la muerte de más de 100 personas que fueron tratadas con lotes contaminados de dicho medicamento.

“En el domicilio del enfermero se secuestraron tres ampollas cerradas de fentanilo de la firma HLB Pharma Group, con fecha de vencimiento “marzo de 2026”: una correspondiente al lote N° 31074 y dos al N° 31077″, señalaron, aclarando que ninguna de esas ampollas estaban abiertas.

Los medicamentos hallados en la casa del enfermero

“La ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, sumaron.

Fuentes acceso al expediente por el fentanilo contaminado, que tramita en la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, confirmaron a Infobae que no corresponden a los lotes investigados por los fallecimientos ocurridos el año pasado.

Asimismo, sobre el caso del enfermero, remarcaron que, según los resultados iniciales de la autopsia, Bentancourt, de 44 años, murió por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, una enfermedad que afecta al corazón y puede causar muerte súbita.

El informe forense detectó además una venopunción con un hematoma en el codo derecho, pero no se hallaron otras lesiones externas ni signos de defensa en el cuerpo.

La autopsia también identificó que el fallecimiento se produjo estando la víctima sentada, en la misma posición en la que fue hallado el cuerpo. Se estima que la muerte ocurrió entre tres y cinco días antes del examen forense.

Medicamentos, celulares y rastreo

En el departamento donde se encontró a Bentancourt, la fiscalía dispuso secuestrar varias ampollas de medicamentos que aún no fueron identificados oficialmente. Se investiga tanto el origen como la trazabilidad de estos productos, es decir, cómo y por dónde llegaron hasta la escena.

Entre los objetos incautados figuran tres teléfonos celulares –un iPhone, un Samsung y un Xiaomi–. Peritos de la fiscalía se encuentran analizando sus contenidos en busca de mensajes, llamadas u otras pistas que puedan arrojar luz sobre los últimos días de la víctima o sobre eventuales personas que hayan interactuado con él en las semanas previas.

Todavía no hay personas detenidas ni señaladas formalmente como sospechosas: la fiscalía insistió en su comunicado con que la investigación sigue abierta y que todas las medidas dispuestas hasta el momento buscan esclarecer el motivo real del fallecimiento y el contexto en que ocurrió.