Un hombre fue apuñalado y apareció ensangrentado en la casa de su ex en La Plata

Hospital San Martín de La Plata donde fue internada la víctima tras ser apuñalado

Un hombre de 42 años ingresó gravemente herido al Hospital San Martín de La Plata tras presentarse ensangrentado en la casa de su ex pareja durante la madrugada del martes. La víctima denunció haber sido atacada a puñaladas en la vía pública, aunque la Justicia investiga diversas hipótesis para esclarecer el hecho.

El episodio tuvo lugar alrededor de las tres de la madrugada en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona lesionada en la zona de la calle 19 entre 84 y 85. Al arribar al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas no hallaron rastros que permitieran confirmar la denuncia inicial, pero poco después se constató el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca al área de urgencias del centro de salud platense.

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La víctima, identificada de nacionalidad peruana y oficio mecánico, se presentó en el domicilio de su ex pareja, una mujer de 32 años, solicitando ayuda y mostrando cortes en el abdomen y la zona inguinal izquierda. La mujer relató ante los investigadores que el hombre arribó en estado crítico y que, según su propio testimonio, había sido víctima de un robo en inmediaciones de las calles 19 y 81.

El hombre fue trasladado de inmediato por familiares y allegados en un vehículo particular hasta el hospital, donde quedó internado bajo observación médica y en cuidados intensivos. Debido a la gravedad de su estado, los médicos aún no lograron tomarle declaración formal.

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La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, se encuentra en etapa de reconstrucción de los hechos. La causa se caratuló como “averiguación de ilícito”, mientras la Justicia intenta determinar si el ataque responde a un robo, una pelea o algún otro episodio de violencia.

La resolución del caso depende en gran medida de la evolución del estado de salud del herido, ya que su testimonio podría aportar datos clave para orientar la investigación y definir responsabilidades. Mientras el hombre permanece en cuidados intensivos, los investigadores analizan cámaras de seguridad en la zona, recaban testimonios y buscan identificar a los posibles responsables.

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Alertaron la presencia del hombre herido en la zona de 19 entre 84 y 85 (Google Maps)

El caso despertó inquietud entre los habitantes de Altos de San Lorenzo, quienes reclaman una mayor presencia policial y medidas preventivas ante la creciente percepción de inseguridad en el barrio, especialmente durante las noches y madrugadas. Un vecino entrevistado por El Día expresó: “Ya no sorprende escuchar sirenas o enterarse de personas heridas en el barrio, pero eso es justamente lo más preocupante”.

En paralelo a este caso, otro episodio reciente de violencia doméstica ocurrió en la ciudad de Palpalá, Jujuy, donde un hombre de 34 años, que tenía una orden de restricción, falleció tras ser apuñalado por su ex pareja. Según Jujuy Dice, el hombre irrumpió en la vivienda de la mujer y la agredió físicamente, lo que llevó a la víctima a defenderse con un arma blanca.

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La mujer quedó demorada por la policía, mientras el Ministerio Público de la Acusación analiza si actuó en legítima defensa. Vecinos confirmaron los antecedentes de violencia de género y la existencia de una perimetral previa. Estos episodios, plantea un desafío para las respuestas institucionales y la colaboración ciudadana, que resultan clave para avanzar en las investigaciones y contener la preocupación social.

Las autoridades reiteran la importancia de que testigos o personas con información relevante se acerquen a brindar su testimonio para colaborar con la investigación. En tanto, la comunidad de Altos de San Lorenzo permanece a la espera de novedades oficiales, mientras el caso sigue bajo análisis de la fiscalía.

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