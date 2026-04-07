“No te creo tus lágrimas de cocodrilo”: las revelaciones del expediente del intento de femicidio de Emily Ceco de “Love is Blind”

Emily Ceco se sinceró sobre el tenso momento que vivió ante su expareja durante el juicio (La Mañana con Moria – El Trece)

Cualquiera que viera el programa lo notaría. La temporada de 2024 de Love Is Blind: Argentina, emitido en Netflix en noviembre de ese año con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi, tenía un problema evidente en una de sus parejas. El reality show de citas a ciegas que deriva en matrimonios -exitosos o fallidos, no importa- tuvo como figuras a Emily Ceco, una joven periodista y Santiago Nahuel Martínez, un joven de Ituzaingó, que había pasado por varios empleos en su vida.

La tensión en el vínculo -y particularmente en la convivencia- era notable, entre escenas de machismo explícito. Emily, para cualquier televidente con un poco de sensibilidad, parecía siempre en peligro.

Hoy, Martínez está preso en la Unidad N°59 de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. El Tribunal N°1 de Morón lo condenó el 25 de marzo último a 15 años de prisión por intentar matar a Emily, darle una golpiza y privarla de su libertad.

Martínez había sido detenido por la Policía Bonaerense el 7 de marzo del año pasado, tres semanas después de que Emily presentara una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó. Allí, la víctima afirmó que su pareja la había golpeado mientras la insultaba. “No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”, le gritó aquella vez.

El caso quedó en manos de la fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI de Violencia de Género de Morón, que pidió el arresto de Martínez tras una investigación minuciosa. La primera medida fue sobre el cuerpo de Emily, que atravesó una revisión forense en el Cuerpo Médico de Moreno-General Rodríguez. La última paliza que le dio Martínez le provocó lesiones en los brazos, cabeza, cara y cuello, con dos ojos en compota.

Así, el 30 de abril del año pasado, Martínez ingresó a un penal provincial. Un mes después, la fiscal Cristini pidió su elevación a juicio con un documento de 45 páginas. Lo que dice este documento es al menos revelador.

Santiago Martínez tras ser detenido por la Policía Bonaerense

Martínez fue acusado de tres hechos; el que llevó a Emily a denunciarlo fue el último en la serie. El primero ocurrió el 11 de octubre de 2024, casi un mes antes del estreno de Love Is Blind. La pareja ya se había mudado a un departamento de Ituzaingó para ese entonces. Según el testimonio de Emily, la empujó contra un placard y la tomó del cuello. Se fueron de vacaciones a Villa Gesell en enero siguiente. Allí, tras una discusión, Martínez tomó a Emily del brazo y la lanzó contra la cama.

El 8 de febrero, de vuelta en el departamento de la pareja en Ituzaingó, el acusado comenzó a golpear a Ceco en la cabeza tras una discusión luego de que Emily regresara de la obra de teatro Sex, en el pico de su breve fama. La lanzó otra vez a la cama. Emily se defendió; lo pateó en los testículos. Enfurecido, Martínez comenzó a asfixiarla, de acuerdo al expediente. Emily mordió su mano. Así, logró zafar. “Hace dos horas no llorabas mientras movías el o... arriba del escenario”, le lanzó Santiago. Luego, la golpeó con el puño en la cabeza, otra vez, una y otra vez.

“Como consecuencia de su obrar disvalioso y para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido aquella madrugada y lograr su impunidad, le dio hielo a la víctima para que lo colocara en su rostro lesionado”, aseveró Cristini en su imputación. Allí, Martínez le dijo a Ceco: “Tranquila, mi amor, que esto en dos días se va a ir”.

Emily intentó irse. Le impidió salir de la habitación minutos más tarde, lo que le valió ser imputado del delito de privación ilegítima de la libertad. “Martínez le pidió perdón por lo que le había hecho y le pidió que se acostaran juntos, a lo cual la denunciante accedió. No durmió por temor”, continúa el expediente.

Al día siguiente, Martínez le rogó que lo perdonara. Le dijo que sería la última vez que la maltrataría. “La denunciante le hizo creer que lo perdonaba aun temiendo por su vida”, continuó la fiscal. Emily tomó su teléfono. Le pidió a su hermana que le enviara un auto de aplicación. Aprovechó una distracción de Martínez. Así, logró escapar.

Emily Ceco muestra los hematomas tras la última golpiza que sufrió

Qué declaró Emily

La víctima se presentó en la fiscalía el 17 de febrero, menos de una semana después de su denuncia. La violencia latente en Love Is Blind fue parte de su relato. “Durante la grabación hubo situaciones que la hacían sentir incómoda, como agresiones verbales. Santiago le gritaba o le hablaba mal, la culpabilizaba por algunas situaciones, la agraviaba, le decía que esas agresiones eran porque estaba nervioso por la grabación o porque su papá estaba internado en ese entonces”, asegura una transcripción de su relato.

Luego, se mudaron juntos, primero a la casa de los padres de Santiago. Más tarde, a un departamento en Ituzaingó. La violencia verbal comenzó de inmediato. La transcripción sigue: “Era diario que la insultara, dándole a entender que si no se comportaba, la situación podía ponerse peor”. A fines de febrero, la pareja debía postear una story en sus redes para promocionar una pizzería de Caballito. Sin datos en sus teléfonos, buscaron un punto con wifi. El episodio disparó otro episodio de violencia: Martínez, siempre según el relato de su víctima, encerró a Ceco en su auto, para golpearla allí, luego de quitarle su teléfono.

Una noche, como tantas otras, Martínez estalló. Un mensaje de texto de una participante del reality que Emily recibió fue la causa. Según el relato de la víctima, el acusado tomó el teléfono de su pareja y lo rompió. Martínez reaccionó “culpándola y diciéndole que era un teléfono de mierda, que le compraría otro, que era una tarada, una mogólica, una pelotuda, mientras la sujetaba del brazo”. Se enojaba hasta cuando Ceco no limpiaba la caca del gato porque generaba olor. Le decía, según el expediente, “una mugrienta”.

Emily había decidido visitar la obra de teatro Sex para su despedida de soltera; a pesar de toda la violencia sufrida, planeaba casarse por iglesia con Martínez el 22 de febrero de 2025. Su pareja desaprobó la elección. Le aseguró que “era una puta y una pajera, que seguramente había ido a ver pitos y conchas y tetas, que era una degenerada”. Esta discusión, precisamente, llevó a la golpiza final.

La semana pasada, los padres de Martínez hablaron tras la condena. Cargaron contra Ceco en diversas declaraciones. Emily ya los había recordado en su propia declaración un año antes. La madre, dijo, le resultaba “bastante intensa”. El padre de Martínez -que según su hijo, lo crió con “mucho huevo”- era un tanto más inquietante. “Siempre contaba anécdotas haciendo alusión a que tenía armas de fuego en su domicilio... Si alguien le entraba a robar a casa, lo mataba directamente”.

A menos de una semana de conocerse la condena contra el exparticipante, sus padres fueron contundentes contra su expareja y denunciante, Emily Ceco (Puro Show – El Trece)

La indagatoria de Martínez y la reacción de la fiscal

El acusado aceptó ser indagado tras su arresto por consejo de su defensa. Allí, reconoció que le preguntó varias veces a Ceco “si había hecho algo” en la obra Sex. Emily le admitió que sí, que la obra “era participativa”. “Me dijo que le tocó la cola a un chico, yo me imaginaba, pero quería que ella me lo contara”, siguió.

Martínez admitió la golpiza poco después, relativizándola, al hablar de “zamarreos”. Según la Justicia, intentó asfixiarla en ese momento, lo que le valió la imputación de tentativa de femicidio.

Su relato fue considerado por la Justicia como parcializado. El informe victimológico de la causa, que detalla “la violencia psicológica y emocional como despliegue de estrategias de control hacia la víctima”, lo contradijo fuertemente, así como el informe del Cuerpo Médico que describió los golpes sufridos por la víctima.

Cristini consideró su testimonio “una burla a la inteligencia; a poco que me remita al reconocimiento médico de la víctima, surge claramente que las lesiones allí descriptas no son producto de zamarreos y forcejeos, no solo por la cantidad que posee, sino por el modo de producción allí descripto”. Es decir, le dio una literal paliza. Luego, según la acusación, intentó matarla.