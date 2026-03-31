La indignación de Cinthia Fernández ante los dichos de la madre de Santiago Martínez: “Qué caradura esta señora”

A menos de una semana de conocerse la condena contra el exparticipante, sus padres fueron contundentes contra su expareja y denunciante, Emily Ceco (Puro Show – El Trece)

A menos de una semana de que se conociera el veredicto que sentenció a Santiago Martínez a 15 años de prisión por intento de homicidio contra Emily Ceco, la joven a la que conoció en el reality Love is Blind, el caso volvió a instalarse en el centro del debate público. Esta vez, quienes tomaron la palabra fueron los padres del acusado, Valeria y Jorge, quienes salieron a defender a su hijo y a dar su versión de los hechos tras la condena. La declaración de Valeria, lejos de apaciguar los ánimos, generaron una fuerte reacción en redes, en especial de Cinthia Fernández, quien viene acompañando a la víctima en todo el proceso.

Cinthia no dudó en reaccionar con firmeza ante las palabras de la madre del condenado. Todo ocurrió luego de que la madre de Martínez hiciera su descargo en Puro Show (El Trece). En ese momento, la panelista utilizó su cuenta para responder con dureza y exigir respeto hacia Emily y todas las víctimas en situaciones similares. “La responsabilidad penal es innegable y entiendo el dolor de un padre al ver a su hijo preso, pero…”, comenzó escribiendo Fernández, dejando entrever que comprende la situación familiar, pero que la gravedad del hecho está por encima de cualquier lazo personal.

Y fue aún más contundente al apuntar directamente contra Valeria: “Qué caradura esta señora que se la pasó insultando a todos durante todo el proceso. Mínimamente, así como se la respetó en el juicio, a pesar de sus reiteradas faltas de respeto, que respete a la víctima”. El mensaje, compartido y apoyado por cientos de seguidores, dejó en claro la postura de Cinthia, que viene acompañando a Emily desde el comienzo y pidió a su pareja, el abogado Roberto Castillo, que la representara durante el juicio.

Cinthia Fernández expuso su enojo ante las palabras de la madre de Martínez en vivo (Instagram)

Para cerrar, Fernández elevó el tono y dejó un mensaje directo a la familia de Martínez: “No subestime ni minimice la violencia y el intento de femicidio que, por decisión unánime, sentenciaron los jueces tras las innegables y contundentes pruebas de este caso”.

Mientras tanto, la familia de Santiago también decidió salir a hablar en los medios. El lunes por la mañana, Valeria y Jorge brindaron su testimonio en vivo de Puro Show (El Trece). En especial su madre, visiblemente afectada, sostuvo: “Sabemos que pasó algo, pero también sabemos de todas las mentiras. Tenemos que usar todas las armas de la Justicia y seguimos confiando en nuestro hijo, que es una persona de bien. Nosotros somos una familia de bien, con valores, y nos quisieron ensuciar de todas las maneras posibles”.

La exparticipante del reality había sido golpeada por su expareja

Lejos de reconocer los hechos, la madre de Martínez insistió en que “Santiago cometió un ‘error’, pero no es un monstruo, no es un asesino, no es un secuestrador”. Cuando Pampito, uno de los conductores, le recordó que “una golpiza no es un error”, Valeria retrucó: “¿Vos nunca te equivocaste? ¿Nadie se equivocó? ¿Alguien puede tirar la primera piedra? Mi hijo está preso hace un año pagando su error”.

Además, Valeria se encargó de enumerar lo que ella considera una “lista enorme” de mentiras por parte de Emily Ceco: “Esta señorita jamás vivió en una situación de peligro. Nosotros la recibimos con todo nuestro cariño, formó parte de nuestra familia y vivimos juntos. No hubo hechos de violencia en mi casa nunca”. En relación al episodio que derivó en la condena, minimizó las lesiones de la víctima: “Primero no estaba desfigurada. Estaba golpeada, sí. No estaba desfigurada”. Y añadió: “Fue un acto de violencia. Y por eso mi hijo está pagando. Yo no estoy diciendo otra cosa. Pero eso no significa que la haya querido matar o la tuviera secuestrada, que son los delitos por los que lo están culpando hoy”.