Crimen y Justicia

La respuesta del Club Santamarina sobre la millonaria deuda denunciada contra el “Mono” Navarro Montoya

El exdirector técnico fue acusado por un restaurante de Tandil de acumular una deuda de 10 millones de pesos junto a su cuerpo técnico

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Denunciaron a Carlos Navarro por una deuda millonaria en un restaurante de Tandil
La denuncia fue respaldada por tickets y registros.

Luego de que un restaurante de Tandil denunciara a Carlos “Mono” Navarro Montoya por una deuda de 10 millones de pesos durante su paso por el Club Santamarina, la institución se desligó de la situación: “No se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica”.

La controversia comenzó luego de que un local de la ciudad bonaerense denunciara al exarquero de Boca Juniors, al asegurar que tanto Navarro Montoya como parte de su cuerpo técnico consumieron durante meses sin abonar, con la promesa de que el club se haría cargo. Pero los pagos no se habrían concretado nunca.

El abogado de los denunciantes, Ignacio Barrios, explicó que la situación se dio durante el período en el que el exjugador dirigió al club tandilense.

Denunciaron a Carlos Navarro por una deuda millonaria en un restaurante de Tandil
Parte de los consumos del equipo.

Después de que la denuncia se hiciera pública, el club decidió emitir un comunicado. A través de un posteo en Instagram, escribieron: “Al momento de realizarse la asamblea que determinó que la actual comisión se haga cargo del club, no se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica por alguna deuda contraída por el señor Carlos Fernando Navarro Montoya”.

Según la institución deportiva, tampoco se registran reclamos por parte de Navarro, quien recientemente aseguró que el club no solo no le pagó al restaurante, sino que tampoco al equipo técnico, lo que habría derivado en un litigio.

“No existe ni siquiera alguna mediación, ni juicio abierto, ni iniciado, aclarando que el club tampoco ha recibido notificación judicial alguna de lo que el señor Carlos Fernando Navarro Montoya denuncia públicamente”, desmintieron.

“Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que reclama a él una deuda por consumos en dicho lugar”, cerraron el comunicado.

En declaraciones a Infobae, el abogado del restaurante declaró que Navarro Montoya se comunicó con los damnificados “de mala manera, ofendido”, pero sin manifestar voluntad de pago: “Los únicos que mostramos pruebas somos nosotros”.

Random - Carlos Fernando Mono Navarro Montoya
Navarro aseguró que existía un litigio con el club, lo cual fue desmentido por la institución.

La versión de Navarro Montoya

Navarro Montoya, que dirigió siete partidos oficiales al frente de Santamarina antes de desvincularse del cargo en medio de una campaña irregular, se defendió de la acusación en Lape Club Social, por el canal América.

“Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel”, expicó. “Yo firmaba por dos motivos: uno para cerciorar el club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, agregó.

“Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en letigio”, aseguró y responsabilizó a Santamarina de la deuda.

Aunque responsabilizó al club por no saldar las cuentas admtió: “A mí me quedó una deuda muy grande. A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurante, del que tengo el mejor concepto porque teníamos una relación muy linda, no se haya comunicado conmigo”.

Denunciaron a Carlos Navarro por una deuda millonaria en un restaurante de Tandil
"Está claro que el club no pagó", aseguró Navarro.

Los damnificados

Según la versión de los propietarios, Navarro “estuvo un año comiendo de arriba". A su vez, señalaron que al principio el exarquero pidió confianza y aseguró que posteriormente regularizaría la situación. Más adelante, el propio DT indicó que sería Santamarina quien asumiría la deuda.

Barrios, incluso, reveló la frase que, según los propietarios, el entrenador solía decirles: “Después arreglamos”. “Él se fue de Tandil y nunca pagó”, añadió.

Los damnificados entregaron a la prensa tickets firmados por el exarquero, registros de fechas, montos y consumos, y videos de seguridad que respaldarían el reclamo.

Según los propietarios, hasta el momento ni el exjugador ni el club han saldado la suma reclamada. “En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, indicó uno de los denunciantes en diálogo con la prensa.

Ninguno mostró volunta de pago hasta el momento”, reforzó el penalista que presentará la denuncia por estafa. “No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió”, remarcó.

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