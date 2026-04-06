Crimen y Justicia

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

La justicia de Neuquén lo acusa de prender fuego la vivienda de la víctima mientras ella dormía. La decisión se dio tras constatar que la región no cuenta con plazas carcelarias disponibles

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El acusado utilizó un bidón con combustible para iniciar el incendio en la vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13, en las cercanías de Villa Pehuenia
El acusado utilizó un bidón con combustible para iniciar el incendio en la vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13, en las cercanías de Villa Pehuenia

En un hecho que expone las limitaciones del sistema carcelario en el sur de la provincia, la Justicia de Neuquén dispuso prisión domiciliaria para un hombre acusado de intentar matar a su expareja al incendiar su vivienda en un paraje próximo a Villa Pehuenia, luego de que la fiscalía confirmara que no existen plazas para detenidos en la zona.

El episodio tuvo lugar la mañana del 5 de abril, cuando el imputado identificado por las siglas A.G.P. prendió fuego de manera deliberada la casa donde dormía la mujer, utilizando un bidón con combustible, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF).

De acuerdo con la acusación encabezada por el asistente letrado Gastón Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, el ataque fue calificado de modo provisorio como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La víctima logró despertar, escapar de las llamas y pedir ayuda a vecinos, lo que permitió frustrar el desenlace fatal.

El caso tiene indicios de violencia machista, debido a una frase que habría pronunciado el imputado y que consta en el expediente judicial. Según detalló el MPF, en el marco del hecho el agresor le recriminó: “esto es porque saliste”, una frase que, para los investigadores, refuerza el contexto de violencia de género.

La investigación sostiene que el incendio comenzó en el lateral de la construcción, ubicada sobre la ruta provincial 13. En el lugar, la policía incautó el bidón con restos de combustible utilizado durante el ataque, una prueba que ahora será sometida a pericias químicas. La denuncia de la víctima y los testimonios de terceros que acudieron en su auxilio forman parte del cuerpo de evidencia, junto con las actuaciones policiales, según expuso la fiscalía durante la audiencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El juez impuso al imputado la prohibición de contacto con la víctima y estableció medidas para resguardar su integridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos discutidos en la instancia judicial tuvo que ver con la jurisdicción aplicable al caso, dado que el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche. La fiscalía subrayó que la gravedad del hecho, encuadrado como tentativa de femicidio, excluye la posibilidad de un abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención de la justicia penal ordinaria. El juez de garantías Lisandro Borgonovo validó este criterio y consideró que la descripción inicial permite sostener la hipótesis de intento de homicidio agravado en el marco de violencia de género.

La fiscal Pizzipaulo explicó que desde el Ministerio Público Fiscal se evaluó solicitar prisión preventiva para proteger la integridad de la mujer, quien actualmente se encuentra “aterrorizada”, en situación de vulnerabilidad y sin vivienda tras el siniestro. Sin embargo, la funcionaria remarcó que en la región del Pehuén no existen plazas disponibles para alojar a nuevos detenidos, lo que imposibilitó la opción de un arresto en una unidad carcelaria convencional. Por este motivo y “con el fin de resguardar a la víctima”, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria del imputado por 30 días, que a la postre se benefició por las circunstancias de dificultades en la infraestructura del sistema carcelario en esa región del país.

El magistrado Borgonovo coincidió con este planteo y ordenó que A.G.P. permanezca bajo arresto domiciliario durante un mes, con autorización para salidas laborales bajo control policial. Además, le impuso prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio y dispuso medidas para garantizar su protección ante el riesgo de nuevos episodios.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, la investigación continuará durante los próximos tres meses, periodo en el que se completarán las pericias químicas y bomberos elaborarán los informes técnicos para determinar el alcance del incendio y la peligrosidad del foco ígneo provocado. La fiscalía mantiene su calificación provisional de tentativa de femicidio y continuará recabando pruebas y testimonios que permitan llegar a juicio.

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