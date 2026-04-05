Crimen y Justicia

Cayó una pareja de dealers que vendía tusi al menudeo en General Rodríguez

El hombre fue aprehendido por la Policía bonaerense, mientras que la mujer fue notificada de la causa en su contra. Qué les secuestraron

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Mesa con drogas incautadas: múltiples bolsas de polvo rosa (Tusi), cocaína, un bloque de marihuana, un arma de fuego y un teléfono celular
Autoridades incautaron múltiples dosis de Tusi, cocaína, marihuana, un arma de fuego y celulares durante un operativo en General Rodríguez.

En un operativo efectuado este sábado en la localidad de General Rodríguez, la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía bonaerense llevó adelante un allanamiento por venta al menudeo de tusi y otras drogas, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La medida, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción N°12, bajo la intervención de Ezequiel Freydier y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Gabriel Alberto Castro, se realizó en una vivienda situada en la esquina de Jujuy y Tucumán.

Durante la intervención, los agentes aprehendieron a Silveiro Arnaldo Ceferino, de 46 años, y notificaron de la formación de causa a una mujer identificada como Claudia Beatriz Espíndola. Ambos cumplirían el rol de dealers en el punto de venta.

Por otro lado, las fuentes señalaron que, en la propiedad, se incautaron 66,4 gramos de clorhidrato de cocaína, 390,8 gramos de marihuana y 78,8 gramos de droga sintética “tusi”. Todas las sustancias se encontraban fraccionadas y preparadas para su presunta venta.

Además, los efectivos secuestraron un pistolón sin marca ni numeración, junto con dos cartuchos, detallaron a este medio.

Un hombre con camiseta estampada y shorts está de pie junto a un agente de policía de espalda, frente a un cartel de la Policía de Buenos Aires
Un hombre fue detenido en General Rodríguez por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de vender Tusi

El procedimiento seguido responde al protocolo habitual en investigaciones por narcomenudeo. Luego de reunir pruebas mediante tareas de inteligencia, la policía solicita la correspondiente orden judicial.

Una vez otorgada, el allanamiento se ejecuta con personal especializado, asegurando el lugar y procediendo a la identificación de los ocupantes, la búsqueda y secuestro de sustancias ilícitas y armas, así como otros elementos relevantes para la causa.

Tras el operativo, los imputados por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos relacionados con la tenencia y comercialización de estupefacientes en Argentina, quedaron a disposición de la fiscalía.

Por último, las fuentes explicaron que se iniciará el proceso de análisis de las sustancias incautadas. En tanto, la investigación continúa para establecer si existen otros involucrados.

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