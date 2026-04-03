Crimen y Justicia

Escándalo en un tercer tiempo del Club Regatas de Bella Vista: la denuncia que investiga la Justicia

En las últimas horas se difundieron chats en las redes sociales que hablaban de un presunto abuso sexual en el predio. Por ahora las autoridades lo descartan. Cómo avanza la causa

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Club de Regatas de Bella Vista
Club de Regatas de Bella Vista

El club Regatas de Bella Vista quedó envuelto en un escándalo luego de que en las últimas horas se difundiera una serie de chats en redes sociales que exponían una situación de terror. Según dichas conversaciones, todo habría ocurrido durante un tercer tiempo del que participaban equipos de rugby y de hockey. En ese contexto, un grupo de rugbiers habría adulterado con droga los tragos de las chicas para luego abusarlas.

“Me acaba de decir un amigo que está confirmado que le pincharon los vasos a las minas con una droga que les hace entregar. No sé qué carajo es pero es turbio, mal. Drogaron a la hermana de un amigo y se la cogieron 3 veces en una noche”, se lee en uno de los mensajes que se viralizaron.

El caso cobró notoriedad por la gravedad de los hechos que se relataban. Además, junto a las capturas de pantalla, también se divulgaron fotos y videos de la fiesta que daban contexto a la acusación.

Sin embargo, según pudo saber Infobae, la denuncia radicada ante la Justicia en torno al Club Regatas no respalda las versiones públicas. “No hubo abuso ni drogas como se dio a conocer en redes", indicaron fuentes del caso a este medio.

El episodio que buscan esclarecer las autoridades ocurrió el pasado 24 de marzo. El expediente está caratulado como Averiguación de ilícito y quedó en manos de la UFI N°14 de San Martín, a cargo del fiscal Jorge Castagna.

Lo que se investiga es la difusión sin consentimiento de un video donde se ve un encuentro sexual. Según indicaron fuentes del caso, el hecho lo denunció la propia víctima en la fiscalía. De acuerdo a la presentación, la chica habría mantenido relaciones en la vía pública de manera consentida, pero la prática fue grabada a sus espaldas y difundida de manera masiva. Luego el video fue bajado y habría cesado su divulgación.

“Por el momento no hay ninguna vinculación establecida entre lo que circuló en redes y medios y esa denuncia”, aclararon las fuentes del caso al respecto.

Si bien por el momento está desacartada la manipulación de tragos en una fiesta con intenciones de abuso, las autoridades insisten en que aún está todo en “plena investigación”. No obstante, es un hecho que aún ninguno de los supuestos episodios mencionados en redes sociales fueron judicializados.

A pesar de la repercusión pública, el club Regatas de Bella Vista todavía no emitió ningún comunicado oficial ni realizó declaraciones públicas sobre los supuestos episodios ocurridos en las inmediaciones de la institución.

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