Imputaron al papá de Enzo Pérez por dos casos de abuso sexual contra una nena

Enzo Pérez

Carlos Pérez, el papá del futbolista Enzo Pérez, fue imputado por dos casos de abuso sexual simple agravado contra una menor. Se trata de la hija de su pareja, de 12 años, cuya madre denunció los episodios este fin de semana en la provincia de Mendoza, donde viven.

La decisión fue de la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, quien tiene a cargo la causa. Según supo Infobae, Carlos Pérez ya fue notificado formalmente de la imputación y su caso ahora permanece bajo evaluación judicial.

El hombre de 68 años está detenido desde el lunes a la noche, cuando su pareja hizo la denuncia ante la comisaría del departamento de Maipú. En este sentido, fuentes del Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas horas se resolverá si el acusado recupera o no su libertad. Esto se va a definir en función de las pruebas que hay en la causa.

La investigación comenzó tras la acusación de la madre de la víctima. Según supo Infobae, la nena habría acudido a ella para contarle un episodio que tuvo lugar el sábado en el domicilio familiar que ambas compartían en la calle Montecaseros con Carlos.

De acuerdo con el relato de la menor, el hecho ocurrió en un momento en que ella se encontraba en la planta baja de la casa y su madre estaba en el piso superior.

La escena que relató inició cuando la chica bajó a buscar un cargador de teléfono. En ese momento, Pérez se habría acercado, abrazado e intentado besarla en la boca. Además, según la denuncia, el hombre le dijo una frase de contenido inapropiado. Ante esa situación, la menor logró apartarse y se retiró del lugar.

Tras escuchar a su hija, la madre de la presunta víctima decidió abandonar la vivienda junto a la menor y se acercó a la comisaría más cercana para realizar la denuncia. A partir de ese testimonio, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, dispuso la inmediata aprehensión de Carlos Pérez en el domicilio familiar.

La detención se concretó cerca de las 21.45 del lunes, con la intervención de efectivos de la Subcomisaría Coquimbito, quienes trasladaron al acusado a la sede policial. Desde entonces, Pérez permanece alojado en esa dependencia mientras avanza la causa judicial.

En paralelo a la investigación penal, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) se hizo presente para brindar asistencia a la niña y a su familia. Este organismo, encargado de la contención y evaluación de menores en situaciones de presunto abuso, elaborará un informe para la fiscalía con las primeras observaciones sobre el estado de la víctima y el entorno familiar.

Fuentes oficiales confirmaron que la causa fue caratulada como abuso sexual simple.

Carlos Pérez, de 68 años, es una figura conocida en Mendoza por ser el padre de Enzo Pérez, actual jugador de Argentinos Juniors, con trayectoria previa en River Plate, Godoy Cruz y la Selección Argentina.