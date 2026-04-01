Crimen y Justicia

Cayó por robar un auto y descubrieron que estaba prófugo desde el año pasado por un intento de homicidio

Al percatarse de la presencia de los móviles, los dos ocupantes del automóvil intentaron huir, desencadenando una persecución de alta tensión que finalizó en la intersección de El Cano y Juana Azurduy

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La fuga tras el robo de un vehículo termina con la captura de sospechoso buscado por la justicia (Fuente: La Capital Mar del Plata)
La fuga tras el robo de un vehículo termina con la captura de sospechoso buscado por la justicia (Fuente: La Capital Mar del Plata)

La Policía Bonaerense detuvo a dos hombres tras una persecución policial que se extendió por 40 cuadras en la ciudad de Mar del Plata. Luego del arresto, identificaron a uno de los aprehendidos como Luis Velázquez Contreras, quien se encontraba prófugo desde el año pasado por intento de homicidio agravado con arma de fuego.

Velázquez Contreras, de 34 años, tenía pedido de captura por ser considerado el presunto responsable de un ataque armado el 7 de octubre de 2025 contra un joven de 22 años. La víctima recibió cuatro disparos y, según la investigación, el hecho podría estar vinculado a disputas por el consumo de estupefacientes.

Todo comenzó tras un llamado al 911, que denunció el robo de un Volkswagen Gol Trend en la zona de calle Lebensohn al 3700. Personal del Comando de Patrullas montó un operativo cerrojo que permitió identificar el vehículo.

Al percatarse de la presencia de los móviles, los dos ocupantes del automóvil intentaron huir, desencadenando una persecución de alta tensión que finalizó en la intersección de El Cano y Juana Azurduy. Allí, los efectivos interceptaron el vehículo y redujeron a ambos sospechosos, de 34 y 25 años, según La Capital.

Luego de la detención, la fiscalía de Flagrancia ordenó la formación de causa por robo agravado por el uso de arma, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada durante la pericia, además del secuestro del vehículo y la intervención técnica correspondiente. Ambas personas detenidas fueron notificadas de la imputación y trasladadas a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedarán alojadas bajo disposición judicial y en el mientras tanto, la Justica avance con la investigación del caso.

Mientras se resuelve su situación en relación al robo cometido el domingo, Velázquez Contreras también deberá afrontar el proceso penal vinculado al intento de homicidio agravado cometido el año pasado.

Zona donde se alertó del robo en la calle Lebensohn al 3700, ciudad de Mar del Plata
Zona donde se alertó del robo en la calle Lebensohn al 3700, ciudad de Mar del Plata

Los presuntos delitos cometidos por el detenido

El joven de 22 años fue atacado sin mediar palabra en la intersección de Cerretti y Calabria por hombres que se movilizaban en una motocicleta, resultando herido con tres impactos de bala en las piernas y uno en el abdomen.

Según la reconstrucción policial citada por La Capital, la víctima debió ser trasladada de urgencia. De esta manera, ingresó consciente pero desorientado al HIGA y fue intervenida quirúrgicamente. Las primeras pistas de la pesquisa indicaron la posible relación entre el ataque y conflictos asociados al consumo de estupefacientes.

En respuesta a ese ataque, el 21 de octubre de 2025 se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en domicilios de Calabria al 8400 y Finochietto al 900 con participación de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), Grupos de Apoyo Departamental (GAD) y equipos de contención. Esos procedimientos no lograron la captura, por lo que la Justicia dispuso mantener vigente la orden de detención, declarando a Velázquez Contreras en rebeldía y emitiendo el correspondiente pedido de captura activo. Su localización recién se concretó el domingo, gracias a un despliegue motivado por un hecho de robo de vehículo.

Velázquez Contreras acumula varios antecedentes penales que podrían seguir agravando su pena. El acusado posee causas previas por amenazas agravadas, encubrimiento agravado, hurto en tentativa, lesiones leves, portación ilegal de arma de guerra y robo agravado.

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