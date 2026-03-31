Crimen y Justicia

Punto por punto, todo lo que se sabe del ataque en la escuela de Santa Fe donde murió un chico de 13 años

Ian Cabrera fue asesinado en el baño de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal por otro alumno. El tirador, de 15 años, también hirió a ocho estudiantes más y quedó alojado en un centro de la ciudad capital

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Un alumno asesinó a un compañero en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe (Créditos: @mariogaloppo)

Ian Cabrera tenía 13 años y este lunes por la mañana fue asesinado por otro alumno de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, ubicada en el centro-este de la provincia de Santa Fe. El tirador, de 15 años, efectuó más disparos tras balear al adolescente e hirió a otros ocho chicos hasta que fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y quedó alojado en la ciudad capital.

Según la investigación, a cargo de Carina Gerbaldo, fiscal de menores de la Unidad Fiscal Rafaela y de la Unidad Fiscal San Cristóbal, y del fiscal Mauricio Espinoza, con asiento en la Unidad Fiscal de San Cristóbal; el tirador usó una escopeta calibre 12/70 de su abuelo para cometer el ataque.

Todo comenzó pasadas las 7, cuando el acusado apareció por el pasillo y les preguntó a sus amigos, que estaban sentados allí, dónde quedaba el baño. La consulta llamó la atención de los menores. “Conocía perfectamente dónde estaba el baño, si hace tres años va a la escuela”, aclaró uno de sus amigos, aún sorprendido por lo sucedido.

El tirador entonces fue hasta el baño. Qué sucedió allí, aún no se sabe, pero Ian fue la víctima de la tragedia: fue asesinado a balazos. Los otros chicos, primero, al escuchar un fuerte estruendo, pensaron: "‘Bueno, se cerró una puerta o algo’, o pensamos que era un petardo. Pero después nos dimos cuenta de que era una escopeta y arrancamos a correr para todos lados”.

Ataque en la Escuela 40 de San Cristóbal, Santa Fe
Ian Cabrera (13) y su asesino de 15 años

En el desconcierto, algunos lograron identificar que se escucharon entre siete y ocho disparos. Lo cierto es que un total de ocho estudiantes recibieron atención médica tras la balacera:

  • Seis pacientes con heridas superficiales recibieron atención médica en el hospital local de San Cristóbal y fueron dados de alta a las pocas horas, tras constatarse que su estado de salud era óptimo
  • Dos pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Un varón de 13 años ingresó en código rojo, pero lúcido y hemodinámicamente estable. Iba a ser trasladado al Hospital Alassia de Santa Fe para atención de mayor complejidad. Mientras que otro chico de 15 años fue trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia. Estos continúan internados, evolucionando favorablemente.
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Una imagen del interior de la escuela donde ocurrió la tragedia (Leo Galletto)

Los peritos encontraron en la escuela dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila y un buzo de color negro y perdigones varios.

El agresor fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe. Como la nueva Ley Penal Juvenil recién entrará en vigencia 180 días después de que fuera publicada en el Boletín Oficial, no rige para este caso. Por lo que el menor, que está a disposición de la Justicia juvenil de Santa Fe, es considerado inimputable.

Las corridas de los alumnos en una escuela en San Cristóbal, Santa Fe

Los abogados Néstor y Macarena Oroño, representantes de la familia del acusado, dijeron: “(El menor) estaba bajo un tratamiento psicológico, había tenido algún episodio de autolesiones hace algún tiempo, pero jamás, según lo que hemos podido hablar con la familia, había manifestado agresividad contra terceros".

Las autoridades contaron a Infobae que no hay registro de bullying entre la víctima y el tirador. Incluso, esbozaron en diálogo con este medio que el agresor de 15 años “disparó sin reparar a quién le estaba tirando”.

Infografía con mapa de la Provincia de Santa Fe, resaltando el Departamento San Cristóbal, y un mapa urbano detallado que señala la Escuela N° 40 Mariano Moreno

El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. El padre del tirador, ausente, es un camionero que vive en una localidad bastante remota, San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto. El menor reside con su mamá en San Cristóbal, una docente que está con licencia psiquiátrica y que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”, aunque otros chicos dijeron que era víctima de bullying. Por su parte, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el tirador no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo: “Transitó nivel inicial, primario y ya se encontraba cursando el nivel secundario. No tenemos elementos que hayan surgido”.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Los vecinos y alumnos dejaron velas en la puerta de la escuela de la tragedia (Leo Galletto)

Este lunes por la tarde, poco antes de que los vecinos marcharan con velas encendidas a la puerta del colegio, se le practicó la autopsia al cuerpo de Ian Cabrera, clave en el caso. El menor de 13 años había nacido el 2 de enero de 2013.

Hijo de una docente y un trabajador municipal, el adolescente fallecido era arquero en las inferiores del Club Independiente de su ciudad, pero fanático de River Plate y también de los idiomas. En ese contexto, el club de San Cristóbal decretó un día de luto y suspendió todas las actividades programadas.

"La salud mental no es un tema menor": el posteo de la familia de la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

Mientras que una prima segunda de la víctima posteó: “Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor. Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias. Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma. Durante mucho tiempo se minimizó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying, la soledad de muchos adolescentes. Más allá del dolor, ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de salud mental, de lo que sienten nuestros adolescentes, de la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo”.

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