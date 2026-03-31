Crimen y Justicia

Pichón Laginestra y el camión fantasma: la mente detrás de los escapes más audaces de la historia criminal argentina

En su columna en Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó la historia de Juan José Ernesto Laginestra —alias “Pichón”—, el ladrón que asombró a la policía argentina en los años 60 y 70 con su camión cisterna adaptado como búnker móvil y su método inédito para escapar tras cada golpe

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Pichón Laginestra, conocido como el ladrón del camión fantasma, marcó los años 60 y 70 con históricas fugas en la historia criminal argentina

En Infobae al Regreso, el especialista en policiales Paulo Kablan relató la trayectoria de “Pichón” Laginestra, cuya figura marcó una época en la historia criminal argentina por su ingenio para eludir a la policía y su camión cisterna adaptado como búnker móvil tras los asaltos.

A lo largo de su intervención ante Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Kablan repasó los orígenes de Laginestra: “Pichón Laginestra fue tal vez uno de los delincuentes que en la década del 60 más fama tuvo”. Nacido en Santa Fe y trasladado de chico a Buenos Aires, formó una banda que, según Kablan, “tenía su fama de la superbanda... la banda de Pichón Laginestra, una de esas megaorganizaciones”.

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El método del camión fantasma y la fuga perfecta

Kablan describió la especialización de Laginestra en el robo de bancos sin violencia: “Su especialidad: robar bancos. Su característica: no lastimar, no pegarle, no herir a nadie”. El columnista reconstruyó el primer gran golpe en Rosario y luego el salto a Buenos Aires, donde la banda ejecutó un asalto singular en un banco de la avenida Nazca: “Entraron a la madrugada, tomaron como rehenes a una pareja, les sirvieron el té, le dieron la medicación a la señora y esperaron hasta que abriera el banco. Saltaron por la pared, tomaron rehenes y se llevaron un fangote de guita”.

Pichón Laginestra
La banda de Laginestra ganó fama por asaltar bancos sin ejercer violencia, convirtiéndose en una de las megaorganizaciones más recordadas de la época

La clave de los escapes de Laginestra residía en su capacidad de desvanecerse: “Era como un fantasma. No lo podían capturar nunca, porque la huida terminaba a las dos cuadras con el auto tirado... y no se sabía nada de ellos”. Kablan detalló las fugas espectaculares, como la ocurrida en Rosario y otra en la cárcel de Caseros: “Muchos dicen que en realidad tenía plata y pagaba y le abrían la puerta. Siempre escapaba”.

El corazón de la columna fue el camión cisterna adaptado: “Pichón Laginestra compró un camión de esos y lo adaptó. Le hizo un hueco debajo con una puertita y adentro del tanque cisterna armó un departamento para seis personas”. El camión, identificado por un dibujo del Pájaro Loco en la puerta, servía de búnker móvil tras los atracos: “Siempre andaba cerca de los lugares del robo. Los delincuentes escapaban, se metían debajo del camión, el camionero salía manejando y nunca lo encontraban”.

El final de Pichón Laginestra y la herencia del camión fantasma

Kablan relató cómo la policía logró finalmente identificar el camión fantasma: “Fue el principio del fin de Pichón Laginestra. Lo descubrieron. Tuvo que abandonar el camión fantasma... Cayó en cana. Tuvo una chance más en los 70... Entre los presos políticos salió corriendo don Pichón”. Tras la liberación durante el gobierno de Cámpora, Laginestra volvió a prisión durante la dictadura y recuperó la libertad en los primeros años de la democracia.

El operativo policial que descubrió el camión fantasma marcó el principio del fin para Laginestra, quien fue arrestado tras años de fugas (Comisario Evaristo Meneses)
El operativo policial que descubrió el camión fantasma marcó el principio del fin para Laginestra, quien fue arrestado tras años de fugas (Comisario Evaristo Meneses)

El desenlace llegó cuando intentó un último robo en San Martín: “Cuando todos pensaban que Pichón Laginestra no iba a volver a delinquir, ya era un tipo cincuentón, juntó un par de malandras... fue a una fábrica muy famosa de medias... la asaltó, escapó, la policía lo persiguió y lo alcanzó sobre la General Paz... cayó muerto a tiros”.

La columna repasó cómo el ingenio operativo de Laginestra dejó huella: “¿Sabés a quién le copiaron los del Banco Río? A Pichón Laginestra, porque utilizaba esa forma de evadirse”. Kablan también relató secuestros extorsivos armados con la misma creatividad, como el uso de un Fiat 600 estacionado sobre una alcantarilla para cobrar el rescate sin ser detectado.

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