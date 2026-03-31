Crimen y Justicia

“No fue un ataque dirigido a una sola persona”: eso le dijo el tirador de la escuela de San Cristóbal a sus abogados

Lo contó una de las representantes legales del chico de 15 años que mató a un adolescente de 13 reveló que, si bien es inimputable, “con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad”

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Macarena Oroño, a cargo de la causa contra el menor de 15 acusado de matar a un chico de 13 en una escuela de la provincia de Santa Fe, dio precisiones de la charla que tuvo con el adolescente

El tirador adolescente permanece bajo custodia tras el ataque en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, en el que mató a Ian Cabrea, de 13 años. La abogada Macarena Oroño, representante de la familia del acusado de 15 años, ofreció detalles sobre el estado del menor y el marco legal del caso.

Según declaraciones a Telefé Noticias, la defensora indicó que el adolescente enfrenta un proceso depresivo y que, según sus propias palabras, “sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años”. El entorno familiar, de acuerdo con lo manifestado, no había percibido señales que anticiparan el episodio violento ocurrido en la mañana del ataque.

Oroño relató que uno de los abogados del equipo se entrevistó con el joven poco después de los hechos, pero, primero, el adolescente no pudo explicar con claridad lo sucedido: “No pudo responder por qué hizo esto. Sentía vergüenza de hablar frente a la madre”.

Luego, en esa conversación, el menor expresó que su intención suicida se remontaba a tiempo atrás y que experimentaba una sensación de aislamiento y diferencia respecto a sus pares.

Dos imágenes. Izquierda: Joven con polo blanco, mochila negra, parado junto a pared de ladrillos. Derecha: Joven con camiseta negra y pelo rizado, rostro pixelado
Ian Cabrera tenía 13 años. El tirador tiene 15

“Él lo que manifestó es que en realidad sentía que no encajaba y quería matarse desde hacía muchos años”, afirmó la abogada. La defensa describió la situación como un hecho doloroso tanto para la familia de la víctima como para la del acusado, subrayando la ausencia de indicios previos que permitieran prever el desenlace.

A la hora de analizar las motivaciones detrás del ataque, Oroño sostuvo que no existía un motivo claro ni un objetivo dirigido hacia una persona determinada. Explicó que, según lo transmitido por el menor, se trató de una reacción vinculada a su estado mental y a la complejidad de la problemática familiar que atravesaba.

No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado a algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica”, señaló la letrada. La defensa remarcó que, si bien existían antecedentes de autolesiones y el joven se hallaba bajo tratamiento psicológico, no había signos de violencia hacia terceros, una constante confirmada tanto por los padres como por los compañeros de clase.

Un alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe. Las imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal (Créditos: @mariogaloppo)

En ese mismo sentido, la abogada confirmó que el adolescente había tenido un episodio previo en el que se cortó el brazo, pero aclaró que la familia y el entorno escolar coincidían en que no había evidencias de comportamientos agresivos hacia otros.

“Nunca al menos evidenció violencia hacia terceros”, subrayó, en referencia a los testimonios recabados. En cuanto a la hipótesis de que el hecho pudiera estar relacionado con una especie de suicidio provocado —una modalidad que ha sido estudiada en otros países—, Oroño no descartó esa posibilidad, aunque insistió en que la situación requiere un abordaje profesional especializado.

La situación legal del menor

Una escopeta con cañones dobles y culata de madera oscura está tendida sobre hierba verde y tierra en un área al aire libre
Una escopeta de doble cañón y culata de madera yace sobre la hierba, identificada como el arma homicida en el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.

Según explicó la abogada, el adolescente es inimputable por su edad, dado que la ley anterior sigue en vigor para estos casos. Sin embargo, Oroño sostuvo que, por la gravedad de lo ocurrido y los antecedentes del adolescente, lo más probable es que sea institucionalizado en un centro psiquiátrico, en lugar de recuperar la libertad.

“No puede ir a una cárcel común, no puede ir a una cárcel de menores porque está bajo el régimen de la ley anterior, pero sí entendemos que deberá ser institucionalizado en un régimen cerrado o semiabierto”, aseguró la defensora. Y agregó: “Con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad”.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
Las velas frente al colegio de la tragedia (Fotos: Leo Galletto)

El contexto social y familiar también fue abordado en las conversaciones mantenidas por la defensa. Oroño confirmó que la madre del joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que el padre reside en Federación, provincia de Entre Ríos, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre posibles consumos problemáticos por cuestiones de privacidad. La abogada relató que el contacto con la familia se mantuvo principalmente a través del padre, mientras que la madre permaneció junto al menor durante el traslado y la evaluación tras el ataque.

Respecto a la circulación de un video en el que se observa al adolescente en el aula, Oroño descartó que existieran episodios de bullying. Según la información recabada por la defensa, el material muestra una broma entre compañeros y no evidencia situaciones de acoso escolar. “Según lo que nos manifestaron los padres y también lo que habló nuestro colega con él, él no habría sido víctima de bullying”, aclaró la abogada durante la entrevista con Infobae.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Hoy despidieron los restos de Ian, el dolor de sus papás

Hay que resguardarlo a él mismo y también a terceros”, señaló, haciendo hincapié en la complejidad del caso.

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