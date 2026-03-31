Crimen y Justicia

La sonrisa del sicario: tiene 19 años y lo buscaban por cuatro homicidios

A Thiago Navarro lo capturaron en la Villa Curita, cuando festejaba su cumpleaños en la casa de su pareja. Se lo acusa de haber matado a quien fuera el novio de la chica con la que ahora sale y a una policía de la Federal en un intento de robo

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A Thiago Navarro lo capturaron en la Villa La Curita, cuando festejaba su cumpleaños

Lo venían buscando desde hacía tiempo y sabían que este 31 de marzo iba a estar en la casa de la novia de Villa Curita para festejar su cumpleaños. Y ahí lo atraparon los agentes de la DDI de San Martín. Le pusieron las esposas, le sacaron la foto y se sonrió. Esa fue la última imagen antes de terminar preso de Thiago Tomás Navarro, de 19 años. Lo buscaban por cuatro homicidios, entre ellos el de una oficial de la Policía Federal y el del ex de su actual pareja. Lo acusan de ser un sicario.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que a Navarro le endilgan que el 7 de julio de 2024, en el cruce de Santa Brígida y Palacios, de Villa Curita de José León Suárez, protagonizó junto a otros dos sospechosos, K.C. y A.V., una balacera donde un hombre resultó herido y Leandro Nicolás Meza fue asesinado.

No pudieron encontrarlo y siguió haciendo de las suyas. Así, el 12 de diciembre de 2025, un adolescente de 18 años denunció que, en calles Artigas y Santiago del Estero de San Martín, cuatro ladrones armados le sustrajeron su motocicleta Motomel Blitz 110 y se fueron a los tiros: uno era Navarro.

Ocho días después, al Hospital Bocalandro ingresó Damián Guzmán, un chico de 16 años de José León Suárez. Lo llevó su novia a ese centro de salud, herido de gravedad, y murió cuando lo operaban.

La sonrisa del sicario: tiene 19 años y lo buscaban por cuatro homicidios
Lo que le secuestraron a Navarro

La chica contó a los policías que ambos se encontraban el cruce de Las Petunias y Las Hortensias, del Barrio El Libertador de Billinghurst, cuando una camioneta color gris pasó por el lugar: desde el interior disparaban. Uno de esos tiros dio en la espalda de Damián y lo mató.

Un día después de ese crimen, en el cruce de Santa Brígida y Palacios de Villa Curita, balearon y mataron a Eduardo Maximiliano Godoy, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el Hospital Fleming. El principal sospechoso del ataque siempre fue Navarro, quien hoy está en pareja con quien fuera la novia de la víctima.

Pero ese no fue su último crimen. El 28 de enero pasado, en Avenida Central y 9 de Julio, de Villa 9 de Julio, Gabriela Maciel, una Policía Federal de 36 años, circulaba en motocicleta Honda GLH 150 cuando fue interceptada por dos motochorros que la mataron de un disparo en el tórax y no le robaron nada.

“Del análisis de cámaras y tareas investigativas se estableció como autores a Navarro y a ‘El gordo Martín’”, explicaron las fuentes del caso. Para ese entonces, el sospechoso acumulaba pedidos de captura activos por tres homicidios en los que intervenía el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y N°5 de San Martín y un homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma del Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito.

Así, de tareas investigativas, la DDI San Martín estableció que Navarro se dedicaba al sicariato y que este martes celebraría su cumpleaños en el domicilio de su novia, ex pareja de una de sus víctimas: Eduardo Godoy.

Ante este dato, se ordenaron tres allanamientos en Villa Curita y así se efectivizó la detención de Navarro, que aceptó sonriendo las esposas y posar para la foto de la Policía Bonaerense.

Ocultas en la habitación donde dormía, le secuestraron una pistola Glock modelo 22 calibre .40, con 15 municiones, una Bersa calibre .22 con tres cargadores, otra Bersa pero TPR9 calibre 9 milímetros, con dos cargadores, y una pistola Taurus modelo G3C calibre 9 mm, con tres cargadores.

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