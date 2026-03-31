Crimen y Justicia

Condenaron a perpetua a la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

Se trata de Natacha Araceli Palavecino, que fue hallada culpable del homicidio agravado por el vínculo de Mariano Grinspun. La imputada se había defendido con el argumento de que fue “víctima de violencia de género”

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Natacha Palavecino apuñaló a su novio, movida por celos tras ser saludado en la vía pública por una ex compañera

El Tribunal Oral Criminal N° 4 condenó a prisión perpetua a Natacha Araceli Palavecino (34) por haber matado a puñaladas a su novio Mariano Grinspun, porque una mujer lo saludó en la calle en la localidad de González Catán, del partido bonaerense de La Matanza.

Este lunes, el tribunal la declaró culpable por homicidio agravado por el vínculo y rechazó la existencia de emoción violenta en su accionar. La condena había sido solicitada por el fiscal de juicio de la UFI Nº15 de La Matanza, Sergio Antin.

De acuerdo con la acusación, Palavecino atacó a su pareja movida por celos, luego de protagonizar una agresión previa contra Ludmila Corvalán, ex compañera de colegio de Mariano Grinspun.

Durante el juicio, testigos señalaron que, poco antes del asesinato, la imputada enfrentó a la otra mujer por haber saludado a Grinspun y la hirió con tres puñaladas.

Natacha Palavecino, detenida por la Policía Bonaerense
La condenada ya tenía antecedentes penales por atacar con un cuchillo a una ex pareja

El crimen se produjo el 21 de octubre de 2024, en la calle Balboa al 3100. Las cámaras de seguridad registraron tanto la discusión previa como el instante en que Palavecino apuñaló a la víctima. Luego de esto, la mujer pidió auxilio.

También brindaron su declaración testigos presenciales, entre ellas vecinas que llamaron al 911 tras ver el ataque y oír cómo la acusada le exigía al joven que le “pidiera perdón por estar con esa puta” mientras lo golpeaba en la cabeza con patadas.

En el juicio se detalló que Palavecino ya contaba con antecedentes penales: el 18 de agosto de 2021 había recibido una condena de un año de prisión en suspenso por causar lesiones leves a otra ex pareja, a quien también agredió con un cuchillo.

Durante la audiencia, la defensora oficial Pilar Sagastume expuso que su representada era víctima de violencia de género y que actuó para defenderse de un supuesto ataque de Grinspun.

Mariano Grinspun, la víctima
El informe forense determinó que la muerte de Mariano Grinspun ocurrió por una herida punzante en el tórax

En el debate, se señaló que no existían denuncias previas de Palavecino contra la víctima ni elementos que acreditaran esa versión. Los testimonios de familiares y vecinos tampoco respaldaron la existencia de hechos de violencia previos por parte de Grinspun.

Según lo publicado por el diario Primer Plano, Mónica Ester, madre de la víctima, relató que su hijo vivía en un entorno de violencia y recordó que, dos meses antes del homicidio, Grinspun había recibido atención en un hospital público por heridas de arma blanca infligidas por Palavecino.

Ese episodio derivó en una denuncia y la imposición de una restricción de acercamiento de 300 metros, dictada el 28 de agosto de 2024. Pese a la orden judicial, volvieron a convivir poco después.

Cuando el fiscal le consultó si recordaba haber apuñalado a Grinspun, Palavecino optó por no responder. La defensa pidió que se consideraran atenuantes y, en caso de condena, se aplicara una pena similar a la del homicidio simple por emoción violenta, admitiendo así la autoría.

La Fiscalía y la querella, representada por el abogado Matías Melian, sostuvieron que las pruebas y las declaraciones confirmaban el homicidio calificado por el vínculo.

Durante su declaración ante el fiscal de Homicidios Carlos Arribas, Corvalán manifestó que Palavecino la increpó diciendo: “¿Qué saludás a mi marido?” y luego se dirigió a su pareja con la frase: “¿Y vos qué saludás a esta p...?”. En ese momento, los atacó a ambos con el mismo cuchillo.

Tras el homicidio de Grinspun, Palavecino evidenció alteración emocional durante su traslado: comenzó a golpearse las rodillas contra la puerta trasera del patrullero, según consta en el expediente.

El informe forense confirmó que el joven de 22 años murió como consecuencia de una única herida punzante en el tórax.

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