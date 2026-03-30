Crimen y Justicia

La defensa del tirador de San Cristóbal contó que el chico estaba con tratamiento psicológico y se había autolesionado

La familia del acusado de 15 años, representada por los abogados Néstor y Macarena Oroño, sostuvo que el menor nunca había manifestado actitudes violentas hacia terceros

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La defensa del tirador de la escuela de San Cristóbal contó que el menor se encontraba con tratamiento psicológico

Los abogados defensores del tirador de San Cristóbal reveló que el adolescente de 15 años, acusado de disparar y matar a un compañero e herir a otros ocho en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de Santa Fe, se encontraba bajo tratamiento psicológico y había atravesado episodios de autolesiones previos al ataque.

Los abogados Néstor y Macarena Oroño, representantes de la familia del acusado, detallaron el contexto en el que asumieron la defensa técnica y explicaron el marco legal en el que se desarrolla el proceso judicial.

Según relató Néstor Oroño en diálogo con TN, la designación de la defensa fue solicitada por el padre del menor. “Nosotros fuimos propuestos como abogado defensor del menor por el padre, que fue quien tomó contacto con nosotros”, afirmó.

En cuanto a la situación procesal del adolescente, el letrado precisó que, de acuerdo a la ley vigente – la ley 22.278 – el chico no es penalmente responsable, pero igualmente será sometido a un proceso judicial. Es que la nueva Ley Penal Juvenil sancionada en el Congreso no ha entrado en vigencia.

Los abogados defensores afirmaron que el arma utilizada no pertenecía al padre ni estaba en la casa materna
Los abogados defensores afirmaron que el arma utilizada no pertenecía al padre ni estaba en la casa materna

Consultados sobre el estado de salud mental del adolescente, Macarena Oroño aportó: “Por lo que nos hizo saber el padre, el menor estaba bajo un tratamiento psicológico, había tenido algún episodio de autolesiones hace algún tiempo, pero jamás, según lo que hemos podido hablar con la familia, había manifestado agresividad contra terceros. Más allá de lo normal que puede ser cualquier altercado común, con lo cual ese es el panorama. Para ellos, obviamente, fue muy imprevisible, muy inesperado y estaban realmente devastados”.

Al ser consultada sobre posibles intentos de suicidio, la abogada señaló que, según el relato familiar, “fue hace algunos meses”. Subrayó que el adolescente “se autolesionó”. Añadió: “No sé si efectivamente él había querido quitarse la vida o habría sido un llamado de atención, pero sí se había autoinfligido lesiones”.

El tema del arma utilizada en el ataque fue abordado por Néstor Oroño, quien aseguró que “no es del papá ni fue proporcionada por el papá”. “El padre vive en una localidad bastante remota, San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos, y el menor reside con su mamá en San Cristóbal. Yo creo que ha de haber al menos 500 kilómetros de distancia entre una y otra localidad. Creemos que tampoco el arma estaba en la casa materna“.

Respecto a cómo el adolescente aprendió a manipular la escopeta, el abogado fue contundente: “Lo desconocemos. Eso, la verdad, no lo sabemos nosotros”.

Dos imágenes. Izquierda: Joven con polo blanco, mochila negra, parado junto a pared de ladrillos. Derecha: Joven con camiseta negra y pelo rizado, rostro pixelado
La familia del joven aseguró que desconocía antecedentes de violencia hacia terceros en el entorno escolar

Además, aclaró que la defensa desconoce detalles de la dinámica familiar, ya que su intervención comenzó recién este lunes y no tienen participación en el proceso de divorcio de los padres.

El entorno familiar fue otro de los ejes de la entrevista. Néstor Oroño explicó que los padres del menor están separados y que el joven vive con su madre en San Cristóbal, mientras que la hermana mayor reside en otra ciudad por motivos de estudio. Los abuelos maternos viven cerca, en la misma ciudad.

Sobre la situación actual del adolescente, Macarena Oroño explicó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, a un centro de minoridad. “Se está entrevistando con él una persona de nuestro equipo en este momento, pero su llegada fue muy reciente. Va a permanecer en este centro de disposición”, dijo.

En ese sentido, agregó: No puede ser alojado en un centro de detención común por su estado de menor de edad, con lo cual tiene que alojarse en un centro especializado para minoridad. Por supuesto, también tiende al resguardo de sí mismo y de terceros en esta etapa tan preliminar de un hecho tan grave”.

Por último, la defensa señaló que la familia del adolescente se encontraba “devastada” y que no habían detectado señales que anticiparan una conducta de este tipo.

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