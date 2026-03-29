Violento asalto en La Plata: lo maniataron, lo amenazaron con “cortarle los dedos” y le robaron millones de pesos

Un nuevo episodio de inseguridad despierta la preocupación de La Plata

El viernes 27 de marzo en la ciudad de La Plata, un grupo de delincuentes ingresaron a la casa de un matrimonio, un hombre de 65 años y una mujer de 61 que se escondió en el altillo. Los asaltantes maniataron al propietario y lo amenazaron con cortarle los dedos. Tras el brutal ataque, lograron llevarse la caja fuerte que contenía 10 millones de pesos, armas de fuego y diamantes.

El episodio ocurrió cerca de las 20:50hs. en una casa ubicada en la calle 24 entre 39 y 40, en el barrio La Loma. El dueño de la casa escuchó un extraño sonido y cuando salió a ver que pasaba se encontró con los delincuentes. Una de las personas del grupo lo amenazó con una barra de hierro, le robó el celular y lo ató con un cable en el suelo.

Mientras lo tenían reducido, le exigieron el dinero, lo amenazaron y utilizaron fuertes frases como: “Te vamos a cortar los dedos”. La mujer presenció todo desde la planta de arriba, que luego de esconderse llamó a la Policía y a su hijo para dar aviso de la situación.

Previo al robo, los propietarios advirtieron que, aproximadamente a las 19:00hs, un hombre se presentó en la casa simulando ser repartidor y tocó el timbre sin llevar ningún pedido. El dato fue incorporado a la causa y es analizado por los investigadores como posible evidencia de una planificación previa.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en 24 entre 39 y 40 en el barrio La Loma

Continúan las denuncias por inseguridad en La Plata

Esta hipótesis, incorporada a la causa del barrio La Loma no es tan descabellada ya que un día antes, en Ringuelet, dos ladrones se disfrazaron de repartidores para asaltar a dos chicos que salían de jugar al fútbol. En este hecho, dos personas armadas, que se hicieron pasar por delivery, le robaron a un grupo de chicos en La Plata.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles, en la calle 511 entre 16 y 17, según informó 0221. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que la moto en la que circulaban los delincuentes giró, tras ver al grupo avanzar hacia un auto blanco estacionado en esa cuadra. Pocos minutos después, los mismos atacantes habrían interceptado a un vecino en la calle 519 entre 7 y 8, a pocas cuadras del primer hecho. Allí también se encontraban las cámaras que los registraron. En ambos casos, los ladrones continúan prófugos.

Durante el primer robo, uno de los hombres, identificado por llevar una mochila naranja de Rappi, intentó simular una consulta sobre direcciones: “Amigo, te hago una preguntita, ¿para bajar para 7?”, mientras el otro acompañante, ya abajo de la moto, amenazaba al grupo con un arma de fuego. “Los vuelo, los vuelo”, gritaba, exigiendo los objetos de valor de los chicos. Ante las amenazas, las víctimas entregaron sus pertenencias y los asaltantes huyeron hacia Camino Centenario.

Por otro lado, en relación al robo del vecino que sufrió el ataque en la calle 519, un testigo relató: “Estaba acostado por dormirme y escucho una frenada y gritos. Le robaron la moto a un vecino apuntándolo con un fierro”. Los hechos generaron preocupación en la comunidad, no solo por la inseguridad de la zona sino por la falta de respuesta de los agentes policiales. “Hicimos cuatro llamadas al 911 y la policía tardó 25 minutos en llegar”, agregó el vecino según 0221.

Los hechos recientes muestran patrones similares, con amenazas graves a las víctimas y una respuesta policial que, de acuerdo con testimonios de vecinos, no logra brindar alivio inmediato. Las investigaciones continúan para determinar el grado de organización detrás de estos ataques y la posible vinculación entre los distintos episodios en la ciudad.