Crimen y Justicia

Fue apuñalado cuando quiso proteger a su hijo en la fiesta del asado de Zapala y murió: qué pasará con el acusado

Milton Rezuc tenía 55 años. La Fiscalía pidió una autopsia al cuerpo de la víctima para determinar si al detenido le imputa el homicidio

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Milton Rezuc murió tras haber sido apuñalado cuando quiso proteger a su hijo en la fiesta del asado de Zapala
Milton Rezuc murió tras haber sido apuñalado cuando quiso proteger a su hijo en la fiesta del asado de Zapala

La última edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, que se desarrolló del 6 al 8 de marzo pasado en la ciudad neuquina de Zapala, se vio teñida por una tragedia que este viernes dejó en luto a una familia: Milton Albino Rezuc (55) murió 20 días después de haber sido apuñalado cuando quiso proteger a su hijo de 25 años, que estaba siendo agredido durante la celebración que se hace en el Paseo La Estación.

Ahora la fiscal del caso Laura Pizzipaulo pidió que se haga la autopsia al cuerpo de Rezuc para determinar si la víctima, efectivamente, falleció a causa de la puñalada o su muerte fue producto de otra circunstancia. Ante esto, y con el informe de los forenses en el escritorio, se determinará la suerte del único detenido que tiene el caso: K.F.M.. ¿Debe ser imputado por el homicidio?

Fuentes oficiales dijeron a Infobae este domingo que todo sucedió la madrugada del 7 de marzo, durante la fiesta del asado. Habían pasado unos minutos de las 3 cuando K.F.M., acompañado por otro hombre, comenzó a golpear al hijo de Rezuc y a un amigo suyo.

Ante esta situación, la víctima intentó interferir para frenar la agresión a su hijo y, en ese momento, K.F.M. sacó una cuchilla de 27 centímetros de largo. “Con intención homicida, apuñaló al hombre en la zona del estómago”, según la audiencia de imputación que afrontó el detenido dos días después del ataque.

Fue apuñalado cuando quiso proteger a su hijo en la fiesta del asado de Zapala y murió: qué pasará con el acusado
La fiesta del asado se hizo del 6 al 8 de marzo pasado y Rezuc fue atacado la madrugada del 7

Personal policial que estaba en el predio se acercó a asistir a la víctima y demoró al agresor: el cuchillo utilizado en el hecho fue secuestrado. Rezuc sufrió una lesión vascular y de colon y quedó internado en estado reservado.

La fiscal Pizzipaulo y la asistente letrada, Margarita Ferreyra, el pasado 9 de marzo imputaron al sospechoso de “homicidio en grado de tentativa y en carácter de autor” y pidieron que K. F. M. quede detenido con prisión domiciliaria por un mes, ya que hay falta de cupo en las unidades de arresto de la zona.

La fiscal, en ese contexto, solicitó que se realicen rondines sorpresivos de la Policía provincial en la vivienda del detenido bajo el argumento de que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

Milton Rezuc murió tras haber sido apuñalado cuando quiso proteger a su hijo en la fiesta del asado de Zapala
Milton tenía 55 años

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó el plazo para cerrar la investigación en dos meses. Sobre el pedido de prisión domiciliaria, lo respaldó por 30 días. Ahora, las condiciones de arresto serán otro de los puntos que se reevaluarán en función del resultado de la autopsia.

Despedida

“¡Cuánto dolor dejaste, tío querido! Dales fuerzas a tus hijas, a tu hijo y a tu esposa. Hoy te reencontraste con los viejos", escribió en Facebook una de las sobrinas de la víctima.

Un gran hombre, según toda la gente que lo conoció. Lo traté muy poco, pero tenía un puñado de gente que lo quiere mucho. Solo espero que se haga justicia y en el corto plazo. Dios te tome en sus brazos, querido Milton Albino Rezuc, y le dé consuelo a la familia”, posteó una mujer en la misma red social.

Y otra vecina de Zapala, agregó: “Q.E.P.D. Milton Rezuc, partiste a los campos del cielo. Nos quedamos con los mejores recuerdos. Era una persona tan humilde de corazón que daba todo sin pedir nada a cambio, y el cariño a los chicos, en especial con nuestro hijo Jorgito, que les enseñó tantas cosas lindas del campo que siempre lo recordaremos. Mucha fuerza a su esposa, hijas e hijo”.

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