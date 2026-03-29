El oscuro pasado del hombre que hallaron asesinado en una vereda de Mar del Plata en un supuesto robo

Buenos Aires y Gascón, en Mar del Plata, la esquina donde mataron a Villalba

Un hombre fue hallado asesinado en la madrugada de este domingo sobre una vereda de la ciudad de Mar del Plata, a unas tres cuadras de la Plaza Colón, muy cerca de playa Bristol, pero como no tenía documentos encima, los investigadores debieron esperar a la autopsia para poder ponerle nombre y apellido a la víctima. Esta tarde se conoció quién era y su oscuro pasado. Por eso, aunque sospechan que lo apuñalaron en el marco de un robo, no se descarta ninguna hipótesis.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que a las manos de la fiscal Constanza Mandagaran llegaron esta tarde los informes sobre la identidad de la víctima, que se presuponía tenía aproximadamente unos 60 años. Se llamaba Félix Villalba y su edad era 74 años.

“Tenía una condena por abuso sexual contra una víctima menor familiar. Había cumplido condena en arresto domiciliario y estaba desde noviembre del año pasado excarcelado en términos de libertad condicional en el marco de esa causa”, confiaron las fuentes del caso sobre el prontuario de la víctima.

También dijeron que tenía poca relación con algunos de sus familiares a raíz de esa causa por la que terminó preso.

El hallazgo del cuerpo ocurrió esta madrugada en el cruce de las calles Buenos Aires y Gascón, a tres cuadras de la avenida Colón y muy cerca del Casino; y los primeros indicios indicarían que lo mataron en el marco de un robo.

“Los familiares dicen que solía andar con el celular y la billetera y no las tenía”, acotaron las fuentes consultadas por este medio el punto sobre el que se basan los investigadores para sospechar de un asalto.

Pero los investigadores del caso no dejan nada librado a las suposiciones. A juzgar por los antecedentes penales del fallecido, es lógico que quede una puerta abierta a otras hipótesis.

Por lo pronto, la autopsia determinó que Villalba sufrió una puñalada en la zona del tórax, abajo de la axila, que le terminó perforando el pulmón y fue la herida mortal. Después, los forenses hallaron otros cortes en el cuerpo, pero compatibles con signos de defensa.

Por lo pronto, los investigadores intentaban localizar a los dueños de los comercios con cámaras de seguridad de la zona donde fue encontrado el cadáver que pudieran haber captado lo sucedido: “Es domingo y hay muchos negocios cerrados”, explicaron las fuentes del caso a este medio.