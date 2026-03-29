Crimen y Justicia

El caso de la nena de dos años hallada en Córdoba: la Justicia investiga los teléfonos de la familia

“E” fue encontrada hace 10 días en un descampado cercano a su casa, en Cosquín. Había estado 24 horas desaparecida. Su madre cree que no llegó sola hasta allí. Cómo avanza la causa

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Selfie de Esmeralda Pereyra López en una ambulancia con su hijo, una enfermera y otra mujer. El niño recibe atención médica en su brazo
"E" camino al hospital, tras ser encontrada por efectivos de la policía.

La Justicia de Córdoba sigue trabajando para esclarecer qué ocurrió con “E”, la nena de dos años que desapareció de su casa la semana pasada y fue hallada en un descampado en Cosquín casi un día después. A 10 días del hecho, la causa aún no tiene una hipótesis concreta. Sin embargo, según supo Infobae, las autoridades centran su investigación en la familia de la niña.

De acuerdo con fuentes judiciales, en la última semana la fiscal Silvana Pen ordenó una serie de medidas para reconstruir en qué circunstancias desapareció la menor y, particularmente, cómo apareció sola en un predio que ya había sido rastrillado varias veces.

En este sentido, solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que ya están siendo analizadas, y el relevamiento de celdas telefónicas. También continúa con la toma de testimonios a fin de descubrir algún detalle que arroje nuevas pistas.

El dato central es que la fiscal avanza con el peritaje de celulares secuestrados a la familia. En total son once los teléfonos, en los que la funcionaria judicial se centra para encontrar indicios de la desaparición o, incluso, posibles responsables.

Respecto a la línea de investigación, fuentes del caso consultadas por Infobae señalaron: “No hay nada descartado ni confirmado”. Asimismo, a pesar del hallazgo de la menor en buen estado de salud, indicaron que la carátula de la causa se mantiene en “desaparición de persona”.

Esmeralda Pereyra López, nena desaparecida en Córdoba
La menor tiene dos años.

El caso

La niña fue encontrada el jueves pasado -a casi un día de su desaparición- por efectivos policiales a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río, en una zona con densa vegetación del barrio San José de Cosquín.

El sitio donde fue hallada, de acuerdo a las autoridades, había sido registrado previamente por los operativos policiales, lo que llevó a los investigadores a considerar que “alguien la llevó y la dejó allí”. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “es difícil pensar que la nena hizo ese recorrido a pie”, en referencia a los 500 a 600 metros lineales que separan la casa del lugar donde fue ubicada.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que en el operativo participaron más de 90 efectivos, drones con sensores térmicos y equipos de la división canes. Respecto al impacto de la búsqueda, la fiscal Silvana Pen confirmó que no hay detenidos ni demorados hasta el momento.

Una persona con gorra y camiseta roja se inclina entre la densa vegetación verde, examinando el terreno
El operativo en Cosquín, Córdoba.

La búsqueda comenzó el miércoles cerca de las 14.30hs. y fue la madre quien detectó la ausencia de la menor. En el momento que desapareció, se encontraba descalza y aunque la puerta estaba abierta, los familiares tardaron en advertir su ausencia.

La Alerta Sofía fue activada rápidamente y movilizó a todas las fuerzas de seguridad nacionales, incluidas brigadas especiales del DUAR, personal de Bomberos Voluntarios y la Policía Federal, que estableció controles vehiculares en rutas de todo el país.

La mujer sospecha que alguien secuestró a su hija

Las sospechas de la madre

Tras el hallazgo de E, la madre de la menor reveló sus sospechas en declaraciones a la prensa: “Creo que alguien me la ha llevado”. En ese sentido, opinó que podría haber sido un “extraño”, ya que el entorno de la niña no tiene problemas con otras personas.

Tania argumentó que “mucha gente” había pasado por el mismo lugar donde encontraron a la menor, incluso ella misma junto a su pareja. Otro indicio que la lleva a pensar que fue secuestrada es que, al reencontrarse, llevaba el mismo body con el que desapareció, pero al revés. “Tiene sus piecitos raspados, llenos de espinas”, lamentó.

A su vez, la mujer sostuvo que no le salían las palabras “de la emoción” que tenía. Agradeció a todas las personas que colaboraron en la búsqueda, que se concretó el pasado jueves, y expresó: “Gracias a Dios, está bien, sanita, salva. Estoy muy feliz. Me encuentro con ella super angustiada, llorando de la emoción, abrazarla y no querer soltarla”.

También relató que al momento del reencuentro con E. la niña presentaba solo un golpe en la frente, aunque igualmente le realizaron análisis de sangre y de orina: “Está todo perfecto. Ella es una nena que dice cositas pero no se le entiende, es una bebé”, continuó.

“Lo que pido es que quiero investigación. Esto no puede quedar así, a mi hija alguien se la ha llevado. No sospecho de alguien, pero quiero que esto se siga investigando”, cerró.

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