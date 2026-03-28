Crimen y Justicia

Uno de los asaltantes del cantante Ponte Perro ya era buscado por el crimen de un policía retirado

Roberto Oscar Sánchez (35) tenía un pedido de captura vigente al momento de ser atrapado en Ituzaingó, tras una feroz secuencia delictiva

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En medio de una fuga, tras el asalto a un cantante, el delincuente tomó a una mujer como rehén

El delincuente que asaltó la casa del cantante “Ponte Perro” en Ituzaingó y luego tomó de rehén a una mujer ya era buscado por la Justicia antes de este hecho. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, está acusado por el crimen de un policía retirado en Moreno, ocurrido el año pasado.

El detenido se llama Roberto Oscar Sánchez, tiene 35 años y poseía un pedido de captura por “homicidio agravado criminis causa”, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Moreno, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, por el asesinato de Sergio Gabriel Pardo, ex efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA).

El asesinato de Pardo ocurrió el 20 de marzo del año pasado en la localidad morenense de Cuartel V cuando la víctima fue asaltada por un grupo armado que le robó una suma millonaria.

Los delincuentes, que posteriormente fueron identificados como parte de la llamada “Banda del FAL”, circulaban en una camioneta Toyota Hilux blanca robada cuando lo emboscaron en la intersección de la ruta 24 y Conscripto Bernardi. Lo amenazaron con armas largas y de puño, y tras un tiroteo, Pardo recibió un disparo que le provocó una hemorragia fatal.

El momento del ataque a Pardo

Los homicidas escaparon en la camioneta Volkswagen Amarok de la víctima, dejando la Hilux abandonada en el lugar.

La feroz secuencia no terminó allí: durante la huida, se produjo un segundo enfrentamiento con efectivos del Comando de Patrullas de Moreno y el grupo terminó robando otro vehículo para seguir la fuga.

Según la investigación, los asaltantes sabían que ex policía trasladaba dinero para el pago de salarios de una empresa de colectivos. En el expediente judicial se detalla que la banda incluso habría tenido información precisa sobre el recorrido que haría Pardo. Fue una emboscada. Así, surgió la sospecha de que contaron con datos internos filtrados desde la propia empresa.

A través de testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y análisis de geolocalización de teléfonos, los detectives identificaron a los acusados y fueron por ellos. Al presunto líder de la banda, Maximiliano Ariel Márquez (41), lo arrestaron en el barrio privado San Sebastián, un lujoso country de Pilar. Otros tres sospechosos cayeron en distintos domicilios del conurbano. El resto, entre ellos Sánchez, siguió prófugo.

Un hombre de pie, descalzo, con el rostro pixelado, vestido con chaqueta azul y pantalón negro, delante de un banner de la Comisaría Ituzaingó 1ra
Sánchez tras ser detenido

La caída de Sánchez finalmente se produjo este viernes, tras una secuencia violenta en Ituzaingó. Cerca de las 14, junto a otros tres delincuentes, irrumpió en la casa de Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, donde estaba el cantante y su pareja. Los redujeron y ataron, mientras buscaban objetos de valor. Un vecino advirtió movimientos sospechosos y dio aviso al 911.

Los asaltantes escaparon en una Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro. Durante la huida, chocaron en la esquina de Alberti y Ecuador y se enfrentaron con la Policía. Uno de los ladrones murió en el lugar y se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo.

Los otros dos cómplices escaparon a pie. Sánchez entró a una casa de Alberti al 2800 y tomó de rehén a una mujer de 50 años. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: el hombre rompió su celular contra la pared en un intento por destruir pruebas. Tras ser rodeado por la Policía, finalmente se entregó sin que la rehén sufriera heridas.

El segundo detenido, Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue arrestado a dos cuadras, armado con una pistola Beretta 9mm y dos cargadores. Había salido de la cárcel en abril del año pasado y tenía antecedentes por robo agravado y resistencia a la autoridad desde 2020.

En la escena había otros dos asaltantes que lograron darse a la fuga.

Un arma de fuego negra y un documento policial de la Comisaría Ituzaingó 1ra sobre un pavimento gris con una vaina de bala y parte de un vehículo
Una de la armas que tenían los delincuentes en Ituzaingó

Sánchez registra antecedentes desde fines de 2008: su primer expediente fue por robo armado en la jurisdicción de San Martín.

Al momento de ser reducido, portaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible. Quedó a disposición del fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, bajo la imputación de robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

En las próximas horas también será indagado por el asesinato de Pardo. Las fuentes consultadas comunicaron que, tras la caída de Sánchez, quedan “al menos dos” prófugos señalados por ese crimen.

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