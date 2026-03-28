Crimen y Justicia

Asaltaron al cantante Ponte Perro en Ituzaingó, tomaron de rehén a una mujer y hubo un tiroteo: un delincuente muerto

La feroz secuencia se produjo este viernes. Las víctimas resultaron ilesas y hay dos detenidos

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El hecho ocurrió en medio de una fuga, tras el asalto a un cantante

Una entradera a la casa en Ituzaingó del cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, terminó con toma de rehenes, un tiroteo y un delincuente muerto este viernes por la tarde.

El hecho comenzó cerca de las 14 en una vivienda de la calle Hortiguera al 1900. Según informaron fuentes policiales a Infobae, un grupo de ladrones irrumpió en la propiedad donde se encontraba Ponte Perro junto a su pareja. Ambos fueron atados y reducidos por los asaltantes, que buscaban robar pertenencias.

Ponte Perro
El cantante Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, fue asaltado este viernes

Un vecino notó movimientos extraños y llamó al 911, lo que activó un operativo de urgencia. Los asaltantes escaparon en una Renault Kardian gris con pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la huida, chocaron contra otro auto en la esquina de Alberti y Ecuador y se enfrentaron con la Policía a los tiros.

Como consecuencia, uno de los delincuentes fue baleado y murió en el lugar. Estaba armado con una pistola con un kit Ronin, un accesorio para convertir el arma en una especie de subfusil. Hasta el cierre de esta nota, no había sido identificado oficialmente.

Un arma de fuego negra y un documento policial de la Comisaría Ituzaingó 1ra sobre un pavimento gris con una vaina de bala y parte de un vehículo
Una de las armas que portaban los delincuentes

En tanto, los otros dos delincuentes intentaron escapar a pie. Uno de ellos, identificado como Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, entró a una casa de Alberti al 2800 y tomó de rehén a una mujer de 50 años.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior de la vivienda. En las imágenes se observa a Sánchez junto a la víctima dentro del garage mientras rompe su celular contra la pared y tira las partes, aparentemente para eliminar pruebas.

Un hombre de pie, descalzo, con el rostro pixelado, vestido con chaqueta azul y pantalón negro, delante de un banner de la Comisaría Ituzaingó 1ra
Roberto Oscar Sánchez

Los policías rodearon la casa. “Levantá las manos”, le ordenó una agente. La rehén, en medio de la situación, intentó tranquilizar al delincuente y a los oficiales: “Ahí va, ya salimos”, decía, a la vez que un policía le aseguraba a Sánchez: “Haceme caso, no te va a pasar nada, nosotros somos profesionales”.

El asaltante aceptó entregarse y pidió dos minutos. “Ya está”, repitió varias veces. Finalmente salió con la rehén delante, ambos atravesando el portón. La Policía lo redujo de inmediato en el piso y lo detuvo.

Por su parte, el segundo detenido, llamado Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue atrapado a dos cuadras, en Alberti al 2500, con una pistola Pietro Beretta 9mm y dos cargadores.

Hombre con ropa deportiva negra, rostro pixelado, de pie frente a un cartel azul y blanco de la Comisaría de Ituzaingó 1ra y la Policía de Buenos Aires
Gonzalo Nahir Petruchelli tras ser detenido

De acuerdo al reporte policial, Petruchelli había salido de la cárcel en abril del año pasado, tras cumplir condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos. Su historial de causas penales incluye procesamientos por robo agravado y resistencia a la autoridad, con las primeras causas iniciadas en 2020.

Sánchez, por su parte, tiene antecedentes desde fines de 2008 (el primer expediente fue por robo armado en la jurisdicción de San Martín) y un pedido de detención vigente por homicidio agravado criminis causa (asesinato cometido para ocultar otro delito o asegurar la impunidad), con intervención de la UFI N°1 de Moreno.

Al momento de tomar como rehén a la vecina, llevaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

Dos pistolas oscuras yacen en el suelo de tierra con vegetación, junto a un cartel azul de la Policía de Ituzaingó y ladrillos rotos
Armas halladas durante el operativo

Los involucrados quedaron a disposición del fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, quien caratuló el caso como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

En las próximas horas serán indagados.

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