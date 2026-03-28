Crimen y Justicia

Golpeó a un compañero de 14 para sentarse en su lugar y lo mandó al hospital: la víctima sufrió graves fracturas

Todo ocurrió en una escuela pública de Mar del Plata, minutos después de que el alumnado ingresara a las aulas. Los padres de la víctima denunciaron que sufría bullying de parte del agresor

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El momento en el que el agresor le dio una patada en la cabeza a Nahuel
El momento en el que el agresor le dio una patada en la cabeza a Nahuel

Un adolescente de 14 años fue víctima de una violenta agresión este viernes por la mañana en la Escuela Secundaria N.º 38 de Mar del Plata, cuando un compañero lo golpeó brutalmente delante de sus compañeros. La víctima terminó desplomada en el piso, mientras algunos de los testigos filmaron el momento en el que lo pateaban en la cabeza.

Todo ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en la calle 11 de Septiembre al 4300. El ataque comenzó alrededor de las 07:40 horas, es decir, pocos minutos después de que los alumnos ingresaran a sus respectivas aulas.

Aparentemente, el agresor habría llegado más tarde y tenía la intención de ocupar el banco donde se encontraba sentado Nahuel. En ese momento, la víctima se habría negado a darle el lugar, sin imaginar que eso desataría una furia incontenible por parte de su compañero de escuela.

Según la información a la que accedió 0223, la reacción del atacante fue tomarlo del cuello, tirarlo al piso y comenzar a golpearlo sin mediar palabra. Un video grabado por otros estudiantes mostró cómo el menor recibió varios golpes de puño y dos patadas en la cabeza. Finalmente, terminaría inconsciente.

Después de la agresión, las autoridades escolares notificaron a los padres de Nahuel, quienes lo trasladaron rápidamente para que recibiera atención médica urgente. Tras haber sido observado por especialistas, se confirmó que había sufrido fracturas en la nariz y en la apófisis frontal derecha del maxilar superior.

El resultado fue arrojado por una tomografía que le realizaron en la Clínica del Niño y la Familia, en donde también detectaron la presencia de un edema y hematoma en las regiones maxilares. Asimismo, indicaron que hubo una disminución del área de la válvula nasal anterior interna derecha y un aumento en la densidad y espesor de los tejidos blandos.

La institución educativa en donde ocurrió el ataque denunciado
La institución educativa en donde ocurrió el ataque denunciado

A raíz de este diagnóstico, el menor de edad quedó internado bajo observación. En paralelo, sus padres tomaron la decisión de denunciar lo ocurrido en la Comisaría 4.° y solicitaron la intervención del área de Minoridad, tras asegurar que no era la primera vez que este alumno lo agredía.

“Cuando nos acercamos a la escuela, nos dijeron que solo habían sido unos golpes de puño. Minimizaron la situación”, criticó Gisela, la madre de Nahuel, al contar que presuntamente las autoridades habrían pedido que se borrara el video que captó la agresión. Asimismo, los acusó de no haber recibido “ningún tipo de respuesta” por parte de la institución.

Por otro lado, la mujer dio algunos detalles sobre los episodios de bullying que su hijo habría sufrido a manos del menor acusado. “El nene ya había tenido algunos hechos de violencia, pero no había llegado a esta intensidad”, consideró.

“Le bajaba los pantalones delante de sus compañeros. Una vez se fue a sentar en una silla, le sacó la silla y Nahuel se golpeó la espalda”, recordó la madre de la víctima sobre los diferentes tipos de violencia que habría sufrido a manos de este menor.

Al evidenciarse una escalada de violencia en la conducta del adolescente señalado, la madre del menor agredido reiteró que “tiene un nivel de violencia muy alto”, y apuntó que “no puede haber este nivel de violencia en un aula por un banco”.

Por otro lado, el padre de Nahuel mantuvo un breve diálogo con Teleocho, en donde contó que el año pasado había asistido en varias oportunidades a la escuela para pedir que intercedieran y frenaran la situación que atravesaba su hijo.

“Hoy podría estar llorando a mi hijo en una casa fúnebre”, enfatizó la madre del adolescente golpeado, tras mencionar que las únicas medidas adoptadas por el colegio habrían sido actas disciplinarias que no lograron ponerle un fin al calvario.

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