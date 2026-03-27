Crimen y Justicia

Un motociclista fue imputado por atropellar a un niño de 5 años, causarle graves heridas y darse a la fuga en Salta

El fiscal imputó a un motociclista que embistió a un niño que terminó con una fractura en el cráneo. El acusado podría afrontarse a cargos agravados por abandono d personas tras darse a la fuga

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El conductor fue imputado y enfrenta prohibición para circular durante juicio (Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta)
El conductor fue imputado y enfrenta prohibición para circular durante juicio (Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta)

La Justicia imputó a un hombre de 22 años por chocar a un niño de 5 años y darse a la fuga en la provincia de Salta. El siniestro vial que ocurrió el domingo al mediodía, generó conmoción dentro de la comunidad y la familia del menor reclaman justicia.

El fiscal penal Pablo Paz imputó de forma provisional al joven de 22 años como presunto autor de lesiones culposas graves por la conducción imprudente de una motocicleta que resultó en la colisión contra el menor de edad en el barrio Juan Manuel de Rosas. El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro la inhabilitación provisoria para conducir del acusado y la entrega de su carnet, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La medida responde a que, de acuerdo a la fiscalía, el acusado manejaba de manera a alta velocidad y evadió el deber de cuidado, lo que habría provocado una situación de peligro con resultado de lesiones graves en el menor. Desde el domingo, la victima tuvo que ser trasladado de urgencias al Hospital Público Materno Infantil donde se encuentra en un estado crítico de salud.

La audiencia judicial prevista tuvo que ser postergada ya que la madre del niño no pudo presentarse al lugar y se tendrá que fijar una nueva fecha para que realice su testimonio. Sin embargo, durante la mañana del jueves se presentó la hermana mayor del damnificado a la sede fiscal.

Las investigaciones del caso siguen en las primeras etapas y la justicia continúa recolectando pruebas, testimonios y pericias accidentológicas y registros de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido. La solicitud de la fiscalía incluye la prohibición de conducir vehículos automotores mientras se desarrolla el proceso judicial.

Los delitos por los que el joven podría ser imputado es por lesiones culposas graves que podría tener consecuencias de prisión, multas e inhabilitación para conducir. Esta pena también podría ser agravada por la fuga del lugar del hecho ya que las autoridad destacan la obligación legal de permanecer en el sitio del siniestro y brindar la ayuda necesaria.

El niño de 2 años que fue victima del siniestro vial en Salta (Fuente: El Tribuno)
El niño de 2 años que fue victima del siniestro vial en Salta (Fuente: El Tribuno)

La conmoción de los familiares del niño

El niño estaba entrando a su hogar en su bicicleta cuando fue embestido por la motocicleta que circulaba a alta velocidad. En este marco, los familiares y vecinos de la zona se movilizaron el jueves 26 de marzo para reclamar justicia. Además, piden la detención inmediata del conductor que fue imputado por el grave hecho.

La tía del nene, Alicia, declaró en diálogo con Somos Salta: “Nosotros estamos pidiendo que cambien la carátula por abandono de persona, no aceptamos la respuesta de que se sintió abrumado porque en la vereda no había un tumulto de gente”. Además, expresó que “era un niño ágil y divertido, pero ayer vio una pelota con la intención de querer patear y nosotros no podemos dejarlo”.

Por otro lado, el papá de la víctima habló sobre el estado de salud del niño, quien se encuentra con una fractura de cráneo, fractura de clavícula y hematomas entre el cráneo y el cerebro: “Él está con miedo, llora, no puede dormir de noche; su cabecita ahora es una cabecita de cristal”. En el momento del choque, el menor perdió el conocimiento y luego fue abandonado por el motociclista quien se dio a la fuga.

La familia denunció que la mamá del conductor se presentó en la viviendo de los familiares y aseguró que su hijo protagonizó el choque. Finalmente, el joven se presentó cinco horas después del siniestro vial en la comisario y previamente, intentó ocultar su responsabilidad alterando el vehículo que se encontraba dañada tras embestir al menor de edad.

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