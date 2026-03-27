Balearon a un pescador en el río Paraná luego de una discusión y los agresores permanecen prófugos

Vista del río con varias cañas de pescar en la orilla en Rosario, el lugar donde un pescador fue baleado durante una jornada de pesca (El Once)

Un violento incidente sacudió la zona de islas del Delta del río Paraná durante la tarde del pasado miércoles, cuando un hombre de 67 años resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego tras una disputa relacionada con la pesca.

El episodio ocurrió cerca de las 18:40, en un islote situado a la altura del kilómetro 402 del río, en una jurisdicción fluvial comprendida entre Victoria y Rosario.

La víctima, cuya identidad no fue revelada públicamente, se encontraba en el lugar cuando se produjo una discusión con un grupo de pescadores que, según manifestó, eran oriundos de Rosario. La tensión escaló en pocos minutos, vinculada a desacuerdos sobre la zona de pesca. Fue entonces cuando uno de los involucrados extrajo un arma y efectuó un disparo directo, tras lo cual huyó junto a otros sujetos en una embarcación.

Según informó el portal El Once, el hombre herido sufrió lesiones graves como consecuencia del disparo y fue auxiliado por familiares presentes en la zona. De inmediato, fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Rosario, donde permanece internado bajo observación médica.

Personal de la Comisaría Segunda Sección Islas tomó intervención inicial en el caso, apoyado por efectivos de la División Policía Científica y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. La coordinación entre las fuerzas se activó rápidamente, dada la complejidad geográfica del área y la dificultad de acceso a los islotes del Delta.

La Prefectura Naval Argentina y la Policía de Santa Fe fueron convocadas para colaborar en las tareas de búsqueda e identificación de los agresores, quienes permanecen prófugos tras escapar en una lancha. La Fiscalía de turno lidera la investigación, orientada a esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las fuerzas intervinientes mantienen activo el operativo en la zona del Delta, con patrullajes y control de embarcaciones, en un intento de evitar nuevos episodios y dar con los responsables del violento ataque.

Efectivos de Prefectura Naval buscan dar con los autores del hecho (Télam)

Mató a su padre de un escopetazo, tiró el cuerpo al río Paraná

A fines de enero, un joven, identificado como L. B., de 22 años, fue detenido en San Lorenzo, Santa Fe, como el principal sospechoso por el homicidio de su padre en el departamento de Diamante, más precisamente en la isla Puesto Número 3, sobre el río Paraná, en jurisdicción de Entre Ríos. El hombre caminaba tranquilamente por la calle.

El homicidio de Luis Quique Berón, de 53 años, sucedió cuando recibió un tiro, que terminó por ser mortal.

Según publicó el medio local El Once, los testimonios preliminares indican que el incidente se habría originado cuando el joven intentaba mover una embarcación con fallas mecánicas. Durante la discusión, el hijo habría utilizado una escopeta para disparar contra su padre, cuando este se encontraba en el “castillete” de la embarcación.

El cuerpo del hombre fue arrojado al río. Tanto L. B. como la víctima residían en la isla entrerriana, aunque ambos tienen domicilio registrado en la ciudad de San Lorenzo.

Tras descartar el cadáver, el hijo del hombre huyó hacia una isla de más de 7.000 hectáreas, situada frente a Puerto Gaboto.

Luego del hecho, personal de la Jefatura Diamante, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Dirección General de Investigaciones desplegó una serie de rastrillajes terrestres, operativos fluviales y vuelos de drones en “Isla Puesto el 3” a la altura del kilómetro 463 del río Paraná.