Crimen y Justicia

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Cambió de decisión e, incluso, va en contra de lo que opinó la acusación. La defensa de la abogada presentará un hábeas corpus

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El caso de Agostina Páez:
El caso de Agostina Páez: la acusada con su abogada Carla Junqueira

Es una cuestión de tiempos, sí, pero no deja de ser una traba de último momento. El mismo juez que este martes escuchó y avaló los pedidos de la acusación para que Agostina Páez vuelva a la Argentina, ahora cambió de opinión: pretende que la abogada santiagueña se quede en Río de Janeiro hasta que él dé el fallo definitivo y se quiere tomar su tiempo: unos 15 días más.

Según pudo saber Infobae, la noticia no cayó bien en el Agostina y su entorno. No pueden creer que el magistrado vaya en contra de las sugerencias que la acusación le hizo para que la chica regrese a su país tras pagar una multa y cumpla en Santiago del Estero las tareas comunitarias que le pidieron.

Por eso, la abogada Carla Junqueira presentará un hábeas coprus.

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