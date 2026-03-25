Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

El caso de Agostina Páez: la acusada con su abogada Carla Junqueira

Es una cuestión de tiempos, sí, pero no deja de ser una traba de último momento. El mismo juez que este martes escuchó y avaló los pedidos de la acusación para que Agostina Páez vuelva a la Argentina, ahora cambió de opinión: pretende que la abogada santiagueña se quede en Río de Janeiro hasta que él dé el fallo definitivo y se quiere tomar su tiempo: unos 15 días más.

Según pudo saber Infobae, la noticia no cayó bien en el Agostina y su entorno. No pueden creer que el magistrado vaya en contra de las sugerencias que la acusación le hizo para que la chica regrese a su país tras pagar una multa y cumpla en Santiago del Estero las tareas comunitarias que le pidieron.

Por eso, la abogada Carla Junqueira presentará un hábeas coprus.

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