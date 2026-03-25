Un jubilado deberá pagar una alta suma de dinero por alquilar su casa para que funcione como prostíbulo

Un oficial de la Prefectura Naval Argentina, en medio de un operativo por una causa de prostitución que tenia entrelos imputados a un jubilado (LM Neuquén)

Diez años después, la Justicia de Neuquén cerró un caso que tenía como principal acusado a un jubilado de 70 años que había alquilado una propiedad para que funcionara como prostíbulo en dicha ciudad, luego de alcanzar un acuerdo entre las partes.

El proceso formal se había iniciado en 2016, aunque los primeros indicios que dieron lugar a una investigación, ocurrieron tres años antes a partir de la denuncia de una de las mujeres explotadas, según especificó LM Neuquén.

El expediente se centró en el domicilio de calle Libertad al 900, donde al menos dos mujeres eran obligadas a prostituirse por parte de un hombre y una mujer que manejaban el prostíbulo. El dueño de la propiedad, oriundo de Rosario pero radicado en Neuquén, fue imputado por el delito de facilitación de la prostitución ajena y explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.

En los últimos meses, las partes intervinientes optaron por un acuerdo de reparación integral, que fue aceptado por la querella y avalado por la representante del Ministerio Público Fiscal, para poder ponerle un punto final al proceso que en total demandó 12 años. El acuerdo consideró la situación de salud del acusado, quien padece cáncer y atravesó varias intervenciones quirúrgicas, lo que dificulta la realización de un juicio oral, según explicó Weblavoz.com.

La víctima que impulsó el debate judicial fue consultada sobre la propuesta de resarcimiento económico al que no se opuso. En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Neuquén homologó el acuerdo bajo la figura legal de reparación integral y repasó sus principales puntos. A su vez, se estableció que la resolución alcanzaba solo a una de las víctimas, ya que otras dos no pudieron ser ubicadas, y una cuarta desistió de realizar reclamos.

El juez precisó que el caso contra el acusado se originó por haber alquilado su propiedad durante tres años a los administradores del prostíbulo y por esto el imputado deberá abonar 4 millones de pesos en una sola cuota como compensación. Una vez cumplido el pago, se dictará su sobreseimiento total y definitivo, según indicaron los medios locales. Finalmente, el juez ordenó que se levanten todas las medidas cautelares impuestas al acusado.

El proceso penal concluyó para el jubilado, mientras que la causa penal por trata y explotación de personas continúa su curso respecto de los responsables directos de la explotación.

La calle Libertad al 900 en donde se encontró la vivienda que funcionaba como prostíbulo en Neuquén (Google Maps)

Una casa de masajes que escondía un prostíbulo

Una red de explotación sexual, que operaba bajo la fachada de “casas de masajes”, en el sur del Conurbano bonaerense fue desarticulada tras una serie de 14 allanamientos realizados por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Los procedimientos, que se llevaron a cabo en Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitieron el rescate de diez víctimas, entre ellas ocho mujeres mayores de edad y dos menores, un varón y una mujer. Seis personas fueron detenidas, cuatro mujeres y dos hombres, quienes quedaron a disposición del juzgado interviniente y fueron citados a declarar.

Según la investigación, la red estaba compuesta por diez mujeres y tres hombres adultos que explotaban al menos cinco prostíbulos en departamentos privados de Lanús Este, Lanús Oeste y Lomas de Zamora. Las víctimas alternaban entre los distintos domicilios y eran obligadas a entregar parte de sus ingresos a los responsables. El flujo de dinero se realizaba a través de billeteras virtuales, facilitando los pagos y la distribución de ganancias entre los imputados y las víctimas, así como entre los integrantes de la organización.

El prostíbulo se escondía bajo la facahada de una casa de masajes

Durante los operativos realizados en febrero pasado se incautaron 37 teléfonos celulares, dos tablets, siete notebooks, $1.500.000 en efectivo, 3 dólares estadounidenses, accesorios sexuales, anotaciones manuscritas y armas de fuego, incluyendo una pistola Browning calibre .32 sin numeración y tres revólveres. Estos elementos fueron incorporados como prueba en la causa, que está a cargo de la UFI Nro. 8 Temática bajo la dirección de Oscar Maidana y la intervención del Juzgado de Garantías Nro. 1 de Avellaneda-Lanús.

La División de Rescate de la Procuración asistió a las víctimas y dispuso su traslado a sede fiscal para brindarles contención y resguardar su integridad. La causa continúa bajo investigación, mientras la Justicia evalúa la situación procesal de los implicados y las pruebas recolectadas en los allanamientos. La modalidad de explotación, el uso de billeteras virtuales y el movimiento entre domicilios privados marcaron la operatoria de la organización, que ahora quedó al descubierto.