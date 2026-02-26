Cayó una red de explotación sexual que operaba como una “casa de masajes” y restacaron a diez personas

Las víctimas, entre ellas ocho mujeres mayores y dos menores, alternaban su estadía en distintos domicilios

En medio de una serie de operativos realizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado ejecutó 14 allanamientos que derivaron en varias detenciones y el rescate de víctimas de explotación sexual. El despliegue dejó al descubierto una red que operaba bajo la fachada de centros de masajes en Lanús y Lomas de Zamora que movía dinero a través de billeteras virtuales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, los operativos fueron realizados en los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza y en la Ciudad de Buenos Aires, culminando con la detención de seis personas yy la incautación de evidencia relevante para la causa. La investigaciónse desarrolló bajo la órbita de la UFI Nro. 8 Temática, a cargo de Oscar Maidana, con intervención del Juzgado de Garantías Nro. 1, encabezado por Mariela Gladys Bonafine, del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

La investigación permitió identificar a una red compuesta por diez mujeres y tres hombres adultos que operaba, al menos, cinco prostíbulos en departamentos privados, presentados como “casas de masajes”, ubicados en Lanús Este, Lanús Oeste y Lomas de Zamora, donde se constató la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad rescataron a diez víctimas, de las cuales ocho eran mujeres mayores de edad y dos menores, un varón y una mujer. Se verificó que las víctimas alternaban entre los distintos domicilios y que los responsables utilizaban billeteras virtuales para efectuar intercambios de dinero, tanto entre víctimas e imputados como entre los integrantes de la organización.

El operativo incluyó la incautación de más de 1,5 millones de pesos, dispositivos electrónicos y armas de fuego

Entre los elementos incautados se encuentran 37 teléfonos celulares, dos tablets, siete notebooks, $1.500.000, 3 dólares estadounidenses, accesorios sexuales, anotaciones manuscritas y armas de fuego. Estas últimas incluían una pistola Browning calibre .32 sin numeración, dos revólveres calibre .38 sin numeración y un revólver Dóberman calibre 32 largo. El secuestro de estos objetos fue consignado como parte de las pruebas reunidas en la causa.

Entre los detenidos figuran cuatro mujeres, identificadas como M. M. C.(45), A. M. P. (52), S. G. Z. (56)y C. C. C. (56), junto a dos hombres, identificados como F. Z. (71), y G. G. G. P. (27). Todos quedaron a disposición del juzgado interviniente y fueron citados a declarar bajo los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, con la audiencia prevista para el día siguiente, según lo estipulado en el expediente.

La recuperación y contención de las víctimas estuvo a cargo de la División de Rescate de la Procuración, que dispuso su traslado a sede fiscal para brindarles asistencia y resguardar su integridad. La causa, instruida por la UFI Nro. 8 Temática, sigue su curso mientras la Justicia evalúa la situación procesal de los implicados y las pruebas recolectadas en los allanamientos.

Antecedente

Tres mujeres fueron notificadas en Lomas de Zamora por su presunta participación en una red de explotación sexual

En julio del año pasado, una denuncia anónima activó el caso y ahora se sospecha que hay una familia de nacionalidad paraguaya detrás del regenteo de tres ‘privados’ en los partidos de Lomas de Zamora y Lanús. En esos sitios, la Justicia ordenó allanar, en el marco de un expediente por explotación económica y promoción de la prostitución, y tres mujeres fueron notificadas de la formación de la causa, dos de ellas parte del clan investigado y una, incluso, hacía trabajar a su hija en el lugar.

Los tres ‘privados’ funcionaban con publicaciones activas en sitios de ofrecimientos sexuales.

La investigación estableció que los inmuebles operaban bajo nombres como “Egipto”, “Olympus” y “Las Reinas del Sur”, y que poseían publicaciones activas en sitios específicos que te llevaban a un contacto donde aparecía el catálogo virtual: “Ahí aparecían todas las mujeres ofrecidas en dichos sitios, detallaba cuáles estarían disponibles y los aranceles vigentes. Todas eran mujeres sometidas y víctimas”, ampliaron las fuentes del caso.

Según el expediente, estos ‘privados’ estarían asociadas a una organización liderada por una familia de nacionalidad paraguaya, identificada en la causa, que tendría vínculos con el noreste argentino.

La investigación continúa bajo la sospecha de que los domicilios eran parte de una red de explotación sexual organizada, con estructuras delimitadas de administración, captación y recaudación económica.