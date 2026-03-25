Robaron en otra empresa de Santa Fe: cortaron la luz y se llevaron $12 millones

Imagen exterior de la distribuidora en Rosario, donde se registró un robo aprovechando el corte de luz que realizaron los delincuentes (Google Maps)

Una distribuidora, ubicada en la intersección de José Ingenieros y Venezuela, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue blanco de un robo con características inusuales en la madrugada de ayer martes.

El hecho fue descubierto a primera hora por el responsable de la firma, quien al arribar al lugar detectó que el suministro eléctrico había sido interrumpido y que los accesos presentaban signos de violencia.

La maniobra, que incluyó el corte de los cables de energía desde la caja del medidor situada al costado del portón principal, permitió a los delincuentes ingresar sin activar posibles alarmas. Al ingresar, el encargado halló la cerradura forzada y la puerta principal violentada.

Según informó el portal Rosario3, al revisar las instalaciones, el responsable advirtió la ausencia de 12 millones de pesos en efectivo que se encontraban en una de las oficinas administrativas, además de notar que faltaban una decena de botellas de licor del stock de mercadería.

La modalidad empleada por los delincuentes consistió en neutralizar las medidas de seguridad mediante el corte de energía, lo que facilitó el acceso al interior sin alertar a vecinos ni a sistemas automáticos. La investigación fue asumida por la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso la realización de pericias en el lugar.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se instruyó a la PDI para que lleve adelante las primeras diligencias, incluyendo el levantamiento de huellas, el análisis de cámaras de seguridad cercanas y el relevamiento de testimonios. Los peritos buscan determinar si los autores actuaron con información previa sobre la rutina y los valores almacenados en la distribuidora.

La Policía busca dar con los autores del hecho (Facebook Info Mate Santa Fe)

Se trata del segundo hecho de las mismas características en tan solo dos días. El lunes en la localidad de Capitán Bermúdez, en Pomilio al 100, cuando desconocidos interrumpieron el suministro eléctrico de la empresa Rafa SA y accedieron al sector administrativo. Allí, tras violentar la caja fuerte, se retiraron del lugar con casi 30 millones de pesos, además de cheques en blanco, documentación interna y otros elementos de valor.

La modalidad empleada y la información específica sobre la ubicación del dinero y el sistema de seguridad hicieron que los investigadores no descarten la posible intervención de un “entregador” que haya aportado datos de mayor precisión.

Según la información oficial, no se registraron testigos presenciales ni alertas durante el desarrollo del episodio, lo que refuerza la hipótesis del accionar planificado.

El caso de la distribuidora, ubicada en las inmediaciones de José Ingenieros y Venezuela, es investigado bajo la figura de robo calificado por escalamiento y corte de servicios públicos, delitos que agravan las penas previstas en el Código Penal argentino. Las autoridades no informaron hasta el momento detenciones vinculadas al hecho.

La investigación policial busca establecer si los autores del robo a la distribuidora de Rosario pertenecen a una misma banda que perpetró hechos similares en empresas de localidades vecinas. El análisis de las cámaras de videovigilancia y los peritajes técnicos sobre los sistemas eléctricos serán clave para identificar a los responsables y recuperar lo sustraído.