Golpearon con un destornillador a un hombre durante una entradera en La Plata

Un comerciante fue atacado en su casa de La Plata y le robaron elementos de valor

Una pareja fue víctima de un violento asalto en su casa de La Plata, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda mientras dormían, golpearon al dueño y se llevaron un importante botín.

El episodio tuvo lugar cerca de las 3 de la mañana en una casa de la calle 72 entre 115 y 116, en el barrio de Villa Elvira. Las víctimas, un comerciante y su pareja, se encontraban durmiendo al momento del ataque.

Según informó 0221, al menos tres personas accedieron al inmueble -que también funciona como local comercial en la planta baja- por el fondo, luego de trepar un paredón de cuatro metros y cortar un candado. Para poder atravesar el muro, los individuos utilizaron una escalera de madera robada a una vecina y forzaron los accesos internos hasta ingresar.

El hombre de 68 años se despertó al escuchar ruidos extraños y, al acercarse a chequear que era lo que pasaba, se topó con los asaltantes. En ese momento, se inició un forcejeo que le provocó varias heridas debido a vidrios que habían roto.

El ataque se tornó más violento cuando uno de los delincuentes intimidó a la víctima con un destornillador para exigirle que le entregara el dinero. Durante el forcejeo, la víctima consiguió quitarle la herramienta, aunque la tensión aumentó de inmediato cuando el agresor sacó un revólver y le apuntó a muy poca distancia.

En el mientras tanto, el resto de los cómplices se ocupaba de revisar el resto de la vivienda hasta que se dirigieron al comercio. De allí, sustrajeron dinero en efectivo, mercadería, billeteras con documentación y tarjetas. Según el mismo portal, el episodio finalizó cuando un familiar de las víctimas llegó al domicilio y asistió al hombre herido, quien luego realizó la denuncia policial.

En diálogo con Somos La Plata, el comerciante relató cómo fue el momento del robo, ocurrido el fin de semana, y las agresiones recibidas: “Se tomaron una gaseosa y después me atacaron”, describió y explicó la modalidad que utilizaron para ingresar a la casa. “Pasaron por un paredón de cuatro metros, le robaron la escalera a la vecina y así entraron”. Además, “cortaron el candado de la reja y hasta derritieron una placa para meterse por el quincho”.

“Después me empezaron a pegar”, sostuvo. En ese instante, intentó defenderse con el mismo objeto que había logrado quitarle a uno, aunque "ellos me amenazaban con un revólver”, indicó. Hasta el momento, no hay detenidos.

Un kiosquero fue blanco de un violento asalto en La Plata, ejecutado por dos individuos que circulaban en una motocicleta. El hecho ocurrió hace dos semanas en la zona de San Carlos, sobre la calle 49, entre 139 y 140. Las cámaras de seguridad del local captaron toda la secuencia.

Violento asalto a un kiosquero en La Plata: fue baleado cuatro veces y todo quedó quedó filmado

Los asaltantes arribaron al kiosco a bordo de una moto Yamaha de baja cilindrada. Uno de ellos descendió del vehículo e ingresó al comercio con intenciones de robo. El comerciante, al advertir la situación, intentó resistirse, lo que desencadenó una reacción sumamente violenta por parte de los delincuentes. En cuestión de segundos, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el kiosquero.

La víctima recibió cuatro impactos de bala: tres atravesaron su cuerpo y el cuarto quedó alojado en su tobillo. Además de los disparos, los atacantes lo golpearon en la cabeza, causándole lesiones adicionales y dejándolo tendido en el suelo en estado grave. El hombre debió ser atendido de urgencia debido a la gravedad de las heridas.

En medio del caos, un policía vestido de civil que esperaba un colectivo en las inmediaciones advirtió el asalto e intervino para socorrer al comerciante. Sin embargo, al intentar detener a los delincuentes, también fue agredido y recibió golpes en la cabeza durante el forcejeo.