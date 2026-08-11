The New York Times revela que nieto de Raúl Castro es señalado de tener lazos con mafia cubana en Quintana Roo, México

El exjugador de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, fue uno de los cubanos introducidos ilegalmente en Estados Unidos por un grupo delictivo conocido como la Mafia Cubana. Crédito: Jae C. Hong/Associated Press.

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Durante años, desaparecieron embarcaciones de lujo y equipos náuticos en ciudades del suroeste de Florida, desde Sarasota hasta Naples y Marco Island.

Incluso después de que tres hombres del sur de Florida fueran arrestados en enero de 2010 en Sarasota en una operación encubierta para atrapar a ladrones que robaban dispositivos GPS, las autoridades federales tardarían una década en vincular esos casos con una importante conspiración que traficaba con personas y embarcaciones robadas entre Cuba, México y Estados Unidos.

Se convirtió en el objetivo principal de un grupo de trabajo del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional conocido como Operación Sísifo. Finalmente, Raúl G. Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, fue señalado como alguien que ayudó a la mafia de Quintana Roo desde dentro de Cuba, aunque no ha sido acusado

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¿Hubo detenidos?

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a varios cubanos radicados en México, sospechosos de pertenecer a un grupo criminal conocido como la Mafia Cubana en Quintana Roo, un estado del este de México. Se les acusó de robar embarcaciones en el suroeste de Florida desde 2009 y utilizarlas para el contrabando de miles de migrantes desde Cuba hacia México y, finalmente, hacia Estados Unidos.

Entre los migrantes que fueron introducidos de contrabando se encontraban jugadores de béisbol profesionales, como el campocorto Adeiny Hechavarría, que jugó para varios equipos, y el bateador estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig.

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¿Hubo heridos?

Vista aérea de Quintana Roo. Foto:Cuartoscuro

Unas 25 personas murieron durante los viajes, según documentos judiciales.

Migrantes que eran traficados y no podían pagar la tarifa de contrabando de 10.000 dólares eran mantenidos cautivos en México, torturados con pistolas Taser, y sus familias eran extorsionadas, dijeron los fiscales. Algunas mujeres fueron obligadas a trabajar en clubes de striptease, según registros judiciales.

Los traficantes contactaban a los familiares de las víctimas y amenazaban con torturarlas, matarlas de hambre y asesinarlas si se negaban a pagar, afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Quienes pagaban la tarifa eran enviados en autobús a la frontera entre México y Estados Unidos y recibían instrucciones sobre cómo solicitar asilo político.

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“Aplicábamos castigos físicos”, declaró en 2023 Reynaldo Crespo Márquez, uno de los traficantes, tras declararse culpable ante un tribunal federal estadounidense en Miami. “A veces los golpeábamos con una tabla de madera o con una pistola Taser”.

Entre otros esquemas que los fiscales descubrieron: la compra de bienes con tarjetas de crédito robadas y su contrabando a Cuba para su venta en tiendas del gobierno cubano. Los acusados también fueron imputados por el robo de más de 600 motores fuera de borda y embarcaciones en el área de Tampa, que luego eran enviadas a los traficantes de migrantes en Quintana Roo.

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“Estos tipos eran los auténticos piratas del Caribe”, dijo David Bolton, un veterano investigador privado que afirmó haberse topado con la operación mientras trabajaba en un caso no relacionado y que llevó el asunto a las autoridades federales.

Describió a los miembros como “asesinos despiadados”.

En 2009, varios miembros del grupo conspiraron para secuestrar y asesinar a un hombre en una disputa relacionada con un cártel mexicano llamado Los Zetas. Su cuerpo fue desmembrado y arrojado al mar, según documentos judiciales.

Miembros de la organización también buscaron lucrar con el tráfico de drogas y esquemas de fraude, que incluían el contrabando de embarcaciones, automóviles y camiones, afirmó el Departamento de Justicia. Algunos barcos se vendían para pagar a funcionarios extranjeros o como sobornos, según los documentos.

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¿Cómo está implicado el nieto del expresidente cubano Raúl Castro?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", nieto del expresidente Raúl Castro. REUTERS/Norlys Pérez

Al menos seis coacusados ​​se declararon culpables, entre ellos José Miguel González Vidal, de 38 años.

Según consta en los registros judiciales, el señor González Vidal declaró posteriormente que le había regalado un barco al señor Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calificó al Sr. González Vidal como un “delincuente habitual” con antecedentes penales que incluían múltiples condenas por detención ilegal, robo, hurto mayor, hurto y uso ilegal de tarjetas de crédito. Según el Departamento de Seguridad Nacional, entró ilegalmente a Estados Unidos al menos dos veces.

Con doble nacionalidad cubana y española, había sido deportado a España, solo para ser extraditado de vuelta a Florida para enfrentar cargos federales de conspiración bajo la ley RICO.

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José Miguel González Vidal. Crédito...Oficina del Sheriff de Miami-Dade

Se declaró culpable a finales de 2023 y fue condenado a 25 años de prisión.

Los registros judiciales muestran que un juez federal recientemente archivó su caso, lo cual se hace a veces cuando un acusado coopera con la fiscalía. Su abogado, Juan D. Berrios, declinó hacer comentarios.

El gobierno cubano calificó de “calumnias” las acusaciones contra el señor Rodríguez Castro, y este no respondió a las solicitudes de comentarios.

El acusado contra quien el Sr. Crespo Márquez había testificado, Javier Hernández, de Miami Beach, fue declarado culpable por su participación en la conspiración —principalmente el contrabando de embarcaciones a México— y fue sentenciado a ocho años de prisión.

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En abril, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de Remigio Valdez-Lao, de 59 años, figura clave en la financiación del grupo Quinta Roo, quien se espera que sea extraditado. El New York Times no pudo determinar si Valdez-Lao contaba con representación legal.

El nombre del señor Valdez-Lao ya había aparecido antes: figuraba entre los arrestados en 2010 en Sarasota.