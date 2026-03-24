Crimen y Justicia

Otro violento robo a una conductora de aplicación en La Plata: pidieron un falso viaje y la abordaron cuando se detuvo

Los delincuentes fueron detenidos poco tiempo después, cuando la Policía los encontró escondidos entre los pastizales. No pudieron llevarse el vehículo de la chofer

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Dos delincuentes simularon ser clientes y atacaron a la conductora a la que le quitaron las pertenencias. Los atraparon en una zona de pastizales, cercana a donde ocurrió el robo

Una conductora que trabaja para una plataforma de viajes fue víctima de un violento robo en La Plata, cuando dos personas que se hicieron pasar por pasajeros abordaron su vehículo y la atacaron durante el recorrido.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer en la zona de las calles 12 y 507, donde los falsos pasajeros solicitaron el viaje y, tras unos minutos en el trayecto, amenazaron a la chofer para robarle sus pertenencias. Según se informó, los asaltantes la obligaron a detener el auto y la agredieron físicamente antes de huir con objetos de valor y el teléfono móvil. El caso generó preocupación entre los trabajadores de aplicaciones de transporte, quienes reiteraron sus reclamos por mayor seguridad.

De acuerdo con la información publicada por el medio local El Día, los agresores utilizaron una cuenta falsa de la aplicación para solicitar el viaje, un método que ya ha sido detectado en otros delitos similares.

La chofer afectada resultó con lesiones leves producto de la agresión física que sufrió durante el asalto. Tras el ataque, logró dirigirse a una zona segura y solicitar auxilio. La víctima fue asistida por personal de salud y acompañada en la realización de la denuncia correspondiente ante las autoridades.

En consecuencia, la Policía inició una investigación para identificar a los responsables del robo y recuperar los objetos sustraídos. Se revisaron cámaras de seguridad de la zona y se tomaron testimonios para avanzar en la causa. Poco tiempo después, las autoridades lograron detenerlos al encontrarlos escondidos entre los pastizales a pocos metros del lugar donde ocurrió todo, según el portal plantense Diario Hoy.

Vista de la zona en
Vista de la zona en La Plata donde una conductora de aplicación fue víctima de un robo

Se trata de una modalidad de robo común, que se registra cada vez más en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hace tan solo una semana, en el partido bonaerense de La Matanza, Cristian Eduardo Pereyra fue asesinado. Durante el día trabajaba como docente y por la noche conducía para aplicaciones de transporte para completar sus ingresos. El principal sospechoso es el pasajero que iba en el asiento trasero: un policía que habría intentado robarle. El crimen ocurrió en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereyra recibió tres disparos mortales.

El fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, está a cargo de la causa. Según la reconstrucción, Pereyra conducía un Chevrolet Corsa verde oscuro, patente GXF 616, y llevaba a un pasajero que lo contactó mediante una aplicación. Los disparos ocurrieron en el barrio San Javier, en la mano de la autopista hacia Ezeiza.

El Policía, identificado como Matías Alejandro Visgarra Riveros (23), quedó detenido, pero se negó a brindar testimonio. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, publicó en redes sociales Brenda Anahí, hermana de la víctima.

Más tarde, se supo que Visgarra Riveros acumulaba deudas por más de $1,7 millones con créditos bancarios y billeteras virtuales.

Tan solo horas después del crimen de Pereyra, se registró en La Matanza otro asesinato. Pese a que la víctima trabajaba como remisero, la modalidad del crimen fue distinta. Los motochorros lo abordaron cuando se dirigía a pie a su trabajo. Eran las 06.30.

Cuando fue interceptado por los delincuentes, Eduardo Gómez intentó ahuyentarlos, pero no lo consiguió: le sacaron el celular y le dispararon. Fue trasladado al hospital, pero la bala había afectado su arteria femoral y murió al poco tiempo de ser ingresado. Unos 40 minutos más tarde, su mujer le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado sano y salvo. Sorprendentemente, recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”. Fueron los mismos delincuentes quienes le contestaron a la esposa de la víctima, mientras Gómez agonizaba.

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