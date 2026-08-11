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Talleres recibirá a Lanús en el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La T y el Granate se medirán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 21. Transmitirá TNT Sports

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta blanca y azul y otro con camiseta bordó, compiten por el balón en el aire durante un partido
Talleres se enfrentará a Lanús en el cierre de la fecha cuatro del Torneo Clausura (Fotobaires)
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Talleres recibirá este martes a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con el objetivo de consolidar su recuperación en el Torneo Clausura 2026, en el cierre de la cuarta fecha del campeonato. El árbitro del partido será Luis Lobo Medina, con Salomé Di Iorio a cargo del VAR. El duelo está programado para las 21:00 y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

El equipo cordobés llega al partido con el impulso de su primera victoria bajo la conducción de Jorge Sampaoli: una goleada 4-0 sobre Platense en Vicente López, con goles de Rick (2), Valentín Depietri y Franco Cristaldo. Ese resultado llegó después de dos caídas consecutivas —1-0 ante Newell’s y 3-1 ante Vélez de local—, que habían complicado el arranque del ciclo del técnico rosarino. La T se ubica actualmente 11° en el Grupo A con 3 puntos.

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“Mi llegada al fútbol argentino es porque partí de aquí, mi carrera la hice todo afuera, va pasando el tiempo y volví. Me tocó esta posibilidad y la acepté. Siempre voy a valorar la manera en que llega a un resultado. Quiero lograr que, más allá de la competitividad que existe en este país, que se desarrolle lo que yo viví haciendo hace mucho tiempo”, reconoció Sampaoli tras la victoria frente al Calamar en conferencia de prensa.

Lanús, por su parte, atraviesa un presente negativo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino perdió 7 de sus últimos 10 partidos en todas las competencias y acumula dos derrotas seguidas en el Torneo Clausura: 0-1 ante Instituto y 1-2 ante Unión en Santa Fe. A eso se suma la eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, que lo dejó fuera de la competencia internacional con un contundente 4-0. El Granate también ocupa el 12° lugar del Grupo A con 3 unidades, igualadas con las de su rival de esta noche, y su única victoria en el campeonato fue en el debut ante San Lorenzo.

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En la próxima fecha, el conjunto cordobés se enfrentará a Gimnasia de Mendoza, el 17 de agosto desde las 21:30. Lanús, por su parte, hará las veces de local frente a Independiente, el mismo día, pero a las 17 en La Fortaleza.

Posibles formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Fascendini, Román Riquelme; Timoteo Chamorro, Federico Fattori, Matías Galarza, Alexandro Maidana; Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez, Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Mario Alberto Kempes

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