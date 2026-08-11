Fue campeón con Boca Juniors, todavía no se retiró del fútbol y debutó como cantante

El uruguayo Alexis Rolín mostró una nueva faceta en su vida

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El defensor uruguayo Alexis Rolín lanzó su carrera en la música pese a que continúa en actividad como futbolista. El ex jugador de Boca Juniors presentó el tema “Un montón de estrellas” junto al artista local Juampi Mareco, mientras milita en Terremoto, club del ascenso en Uruguay, y además es ayudante técnico de la categoría sub 16.

El videoclip, que se filmó arriba con Rolín como protagonista una embarcación en Puertito del Buceo, en Montevideo, fue publicado en YouTube hace un mes y la canción superó las 14.000 reproducciones. El jugador de 37 años tuvo un paso por el Xeneize en la temporada 2015 durante el primer ciclo de Rodolfo Arruabarrena, que hoy volvió a ser el entrenador del primer equipo. El zaguero llegó desde Catania y jugó 15 partidos en esa etapa, en la que integró el plantel que obtuvo el campeonato local y la Copa Argentina. También jugó en otros clubes del continente como Olimpia (Paraguay), Concepción (Chile) y el DIM (Colombia).

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“Llegué mal físicamente de Italia. Me costó ponerme a punto”, contó tiempo atrás en una entrevista sobre su paso por Boca. También señaló el inicio de una racha de lesiones y el impacto de apurar recuperaciones: “Nunca me había lesionado hasta el último año en Italia, ahí me lesioné en el hombro, estuve seis meses sin jugar y después de ahí empecé una seguidilla complicada”, relató el defensor.

¿Cómo llegó Rolín a su estreno en la música? La grabación nació de una costumbre previa: el ex jugador del Xeneize y Mareco solían interpretar el tema a dúo en reuniones, asados y cumpleaños, hasta que la propuesta de llevarlo a estudio terminó de concretarse este año. Según una charla con el diario El País de Uruguay, quien supo jugar en Nacional aceptó la invitación con una condición íntima: sacarse las ganas, aun sabiendo que la música “no es su palo”. Conoció al cantante a través del futbolista Nahuel Acosta y forjaron una amistad, donde cada encuentro terminaba con la misma canción.

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Alexis Rolín y su nueva faceta como cantante

“Cuando me comentó la idea le dije: ‘No es lo mismo cantar en un cumpleaños, rodeados de amigos, que tener un video en internet’. Pero se dio, lo hice y lo disfruté”, contó Rolín en una charla con el periódico uruguayo. El marcador central aseguró además que nunca estudió canto y que esta incursión la hizo “de careta”.

La respuesta más directa sobre su futuro en la música fue terminante: no prevé seguir ese camino. “Soy muy autocrítico y me gusta hacer bien todo lo que encaro. Se dio la posibilidad, estuvo bueno, fue algo distinto, pero nunca estudié canto. Hoy no se me pasa por la cabeza incursionar en la música, aunque me encanta”, afirmó. Rolín quedó conforme con el resultado, aunque admitió que en el videoclip se lo ve más tímido de lo que es fuera de cámara. Esa reserva personal, explicó, fue uno de los factores que más pesaron durante la filmación. “Lo mío siempre fue jugar al fútbol. Intenté soltarme lo más que pude y disfrutar”, dijo.

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La grabación del clip se hizo a bordo de un barco prestado por un amigo. Casi no hubo ensayo formal, ya que la canción ya la conocían de memoria por haberla repetido durante años en encuentros informales, y la instancia técnica se resolvió en una tarde, cuando grabaron las voces sobre una pista ya preparada. “Hubo errores, correcciones en la afinación, pero Juampi me fue ayudando”, reconoció Rolín.

En su etapa actual en Club Atlético Terremoto, su compañero de dúo es Diego Arismendi. Antes compartió ese costado musical con Nahuel Acosta, Hugo Silveira, Rodrigo Muñoz, Tabaré Viudez y Sebastián Coates. “Teníamos una bandita con la que cantábamos bastante”, recordó sobre sus años en Nacional.

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Rolín sigue en actividad a sus 37 años: milita en el club Terremoto, del ascenso en Uruguay

Rolín contó que ya se había dado el gusto de cantar con Denis Elías, La Nueva Escuela y El Gucci en fiestas, impulsado por amigos que suelen pedir que le acerquen el micrófono. Aun así, sostuvo que no cree que vuelva a grabar otra canción: “Soy tímido y no sé si seguiría”. Su interés también incluye el candombe. Desde hace un tiempo toma clases de tambor para saldar una cuenta pendiente, aunque todavía no se siente listo para tocar en público.

Por ahora, la música seguirá siendo un hobby. Su prioridad está en Terremoto, donde combina su lugar como futbolista con la tarea de asistente técnico juvenil. “Mientras el cuerpo me dé y estén las ganas de competir, lo seguiré haciendo”, concluyó.

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