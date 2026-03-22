Crimen y Justicia

Un delincuente fingió ser discapacitado para escapar en una silla de ruedas tras intentar robar una camioneta

La detención ocurrió en Berisso luego de que el delincuente intentara engañar a las autoridades, quienes confirmaron que no tenía ninguna afección física

Guardar
Las cámaras de seguridad revelan
Las cámaras de seguridad revelan intento de fuga de un ladrón en silla de ruedas (Fuente: 0221)

El viernes 20 de marzo, un delincuente robó una camioneta en Berisso y para evitar su captura, escapó en una silla de ruedas. A pesar del insólito intento de fuga, la policía lo identificó y lo detuvo, asegurando que el hombre tiene antecedentes.

El hecho, que ocurrió en la intersección de 15 y 161, llamó la atención cuando la víctima llamó al 911, aparentemente, el hombre había dejado su camioneta estacionada con la llave puesta. El vehículo sustraído es una Fiat Strada roja que fue localizado en la intersección de 7 y 129 minutos después del episodio.

El aprehendido por el robo es un hombre de 47 años, según informó 0221. El delincuente escapó varias cuadras con el vehículo robado, luego se bajo y allí simuló tener una discapacidad. Cuando lo arrestaron, constataron que el hombre no tiene ninguna limitación física.

La Policía desplegó un operativo cerrojo tras la denuncia. Esta estrategia consta de un bloqueo rápido de zonas específicas, como avenidas, con el objetivo de acorralar delincuentes, recuperar vehículos robados o prevenir delitos.

Por otro lado, el Centro Operativo de Monitoreo utilizó cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto de la camioneta. Testigos vieron cómo el sospechoso abandonó el vehículo y avanzó en silla de ruedas hacia la avenida 60, donde fue interceptado en 60 y 129.

De acuerdo con la información policial se constató que el hombre ya contaba con antecedentes por el robo de una Volkswagen Saveiro años atrás. Por el momento, las autoridades no lograron determinar cómo obtuvo la la silla de ruedas utilizada en el escape.

Finalmente, el vehículo fue recuperado y quedó a disposición de la justicia. El acusado será investigado y en la causa interviene la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Patricio Barraza.

El sospechoso abandonó el vehículo
El sospechoso abandonó el vehículo robado y fue interceptado en avenidas de Berisso (Fuente: 0221)

Otro delito en Berisso

En la misma semana que ocurrió el intento de robo, en Berisso murió un hombre tras un accidente vial durante un choque entre un camión de gaseosas y un auto. A pesar de que la víctima fue internada en el Hospital Mario Larraín, los médicos no lograron salvarlo.

Un motociclista de 41 años identificado como Leonardo Pereyra falleció tras un triple choque ocurrido el jueves a las 12:30 en la avenida Génova, entre 159 y 160, en Berisso. Un camión Mercedez Benz de una distribuidora de gaseosas y un Renault Fluence gris participaron en la colisión, según informaron fuentes policiales a 0221.

Las autoridades confirmaron que cuando Pereyra fue hallado inconsciente tenia una fractura de tobillo y serios daños en el pecho. Pese a los esfuerzos médicos y la campaña familiar para conseguir donantes de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, el hombre no sobrevivió.

El hecho motivó la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la policía, que investiga las circunstancias del accidente mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades en el siniestro, según detallaron voceros consultados por el medio local.

Según un balance de 2025 publicado por Info Berisso, la violencia en el Gran La Plata bajó casi un 30% en comparación con 2024. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste debido al aumento de delitos menores y robos a vehículos. El informe destaca que, aunque las cifras de homicidios son bajas, las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte violenta y la mayoría de los hechos ocurrieron durante robos o conflictos vecinales.

El año pasado, cerró con un récord de 77 víctimas fatales por accidentes viales en la región, con más del 61% de los fallecidos circulando en moto. La falta de infraestructura adecuada incrementaron el riesgo en las calles de Berisso.

Temas Relacionados

Berissorobodelincuenteúltimas noticias

Últimas Noticias

Arrestaron a un integrante de la organización criminal “Los Menores” de Rosario luego de usurpar viviendas

La disposición afecta a un barra de Rosario Central acusado por integrar la banda criminal Los Menores. “Chami” Mendoza fue detenido por delitos de usurpación de vivienda, custodia de armas y extorsión bajo la presunta protección del líder prófugo Matías Gazzani

Arrestaron a un integrante de

Cayeron dos bandas en La Matanza que se dedicaban a robar autos y hacer entraderas: tres de ellos eran menores

El caso se destapó después de que denunciaran un robo piraña en San Justo. Las autoridades creen que estarían involucrados en, al menos, otros siete asaltos

Cayeron dos bandas en La

Detuvieron a una mujer que se hacia pasar por médica en una guardia de Santa Fe

La mujer comenzó a levantar sospechas entre colegas quienes iniciaron una denuncia. Se señalan posibles delitos de uso de documentación adulterada y falsificación de papeles oficiales para ejercer como médica

Detuvieron a una mujer que

Otorgaron prisión domiciliaria al conductor que mató a dos policías de Neuquén en un siniestro vial

El acusado del accidente fatal en la Ruta 22 permanecerá recluido en prisión domiciliaria mientras sigue la investigación, a pesar de las objeciones planteadas por los familiares de las víctimas

Otorgaron prisión domiciliaria al conductor

Veterano del crimen: la historia del ladrón de 58 años que lideró una banda de falsos policías

Julio Esteban Baldes, alias “El Chino”, fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de una ola de entraderas en la zona norte. Su paso por la cárcel y el video del ensayo previo a un asalto

Veterano del crimen: la historia
DEPORTES
La historia detrás del mito

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Racing le ganó 2-1 a Belgrano en Córdoba y se arrimó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

Mariano Kestelboim, la reconversión que impulsa su carrera: título en Asunción y salto al top 100

TELESHOW
Luke Cresswell, el creador de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

Pablo Echarri, el riesgo de creerse exitoso y el guiño a Guillermo Francella: “La realidad nos va juntando a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel intensificó su operación terrestre

Israel intensificó su operación terrestre en el sur de Líbano y abatió a 10 terroristas de Hezbollah

EEUU y Ucrania retomarán el diálogo en Miami para “avanzar hacia un acuerdo de paz integral” con Rusia

Ecuador incautó más de 2,9 toneladas de droga cerca de las islas Galápagos en un operativo con EEUU

El G7 condenó los ataques “injustificables e imprudentes” del régimen de Irán contra los países del Golfo

Bolivia elige autoridades regionales en una elección que definirá el mapa político de los próximos años