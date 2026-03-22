Un delincuente fingió ser discapacitado para escapar en una silla de ruedas tras intentar robar una camioneta

Las cámaras de seguridad revelan intento de fuga de un ladrón en silla de ruedas (Fuente: 0221)

El viernes 20 de marzo, un delincuente robó una camioneta en Berisso y para evitar su captura, escapó en una silla de ruedas. A pesar del insólito intento de fuga, la policía lo identificó y lo detuvo, asegurando que el hombre tiene antecedentes.

El hecho, que ocurrió en la intersección de 15 y 161, llamó la atención cuando la víctima llamó al 911, aparentemente, el hombre había dejado su camioneta estacionada con la llave puesta. El vehículo sustraído es una Fiat Strada roja que fue localizado en la intersección de 7 y 129 minutos después del episodio.

El aprehendido por el robo es un hombre de 47 años, según informó 0221. El delincuente escapó varias cuadras con el vehículo robado, luego se bajo y allí simuló tener una discapacidad. Cuando lo arrestaron, constataron que el hombre no tiene ninguna limitación física.

La Policía desplegó un operativo cerrojo tras la denuncia. Esta estrategia consta de un bloqueo rápido de zonas específicas, como avenidas, con el objetivo de acorralar delincuentes, recuperar vehículos robados o prevenir delitos.

Por otro lado, el Centro Operativo de Monitoreo utilizó cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto de la camioneta. Testigos vieron cómo el sospechoso abandonó el vehículo y avanzó en silla de ruedas hacia la avenida 60, donde fue interceptado en 60 y 129.

De acuerdo con la información policial se constató que el hombre ya contaba con antecedentes por el robo de una Volkswagen Saveiro años atrás. Por el momento, las autoridades no lograron determinar cómo obtuvo la la silla de ruedas utilizada en el escape.

Finalmente, el vehículo fue recuperado y quedó a disposición de la justicia. El acusado será investigado y en la causa interviene la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Patricio Barraza.

El sospechoso abandonó el vehículo robado y fue interceptado en avenidas de Berisso (Fuente: 0221)

Otro delito en Berisso

En la misma semana que ocurrió el intento de robo, en Berisso murió un hombre tras un accidente vial durante un choque entre un camión de gaseosas y un auto. A pesar de que la víctima fue internada en el Hospital Mario Larraín, los médicos no lograron salvarlo.

Un motociclista de 41 años identificado como Leonardo Pereyra falleció tras un triple choque ocurrido el jueves a las 12:30 en la avenida Génova, entre 159 y 160, en Berisso. Un camión Mercedez Benz de una distribuidora de gaseosas y un Renault Fluence gris participaron en la colisión, según informaron fuentes policiales a 0221.

Las autoridades confirmaron que cuando Pereyra fue hallado inconsciente tenia una fractura de tobillo y serios daños en el pecho. Pese a los esfuerzos médicos y la campaña familiar para conseguir donantes de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, el hombre no sobrevivió.

El hecho motivó la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la policía, que investiga las circunstancias del accidente mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades en el siniestro, según detallaron voceros consultados por el medio local.

Según un balance de 2025 publicado por Info Berisso, la violencia en el Gran La Plata bajó casi un 30% en comparación con 2024. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste debido al aumento de delitos menores y robos a vehículos. El informe destaca que, aunque las cifras de homicidios son bajas, las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte violenta y la mayoría de los hechos ocurrieron durante robos o conflictos vecinales.

El año pasado, cerró con un récord de 77 víctimas fatales por accidentes viales en la región, con más del 61% de los fallecidos circulando en moto. La falta de infraestructura adecuada incrementaron el riesgo en las calles de Berisso.