Desarticularon dos búnkeres de droga en Río Negro e incautaron 188 dosis listas para la venta

La Policía Federal Argentina desarticuló búnkers de venta de droga en Cipolletti, Río Negro, incautando estupefacientes y plantas de marihuana en un exitoso operativo contra el narcotráfico (PFA)

En un contundente golpe al narcotráfico en Río Negro, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló dos puntos clave de venta de drogas en la ciudad de Cipolletti.

Las acciones, coordinadas por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se enmarcan en el plan integral dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca combatir la comercialización minorista de estupefacientes en el país.

La investigación comenzó meses atrás. El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca detectó en diciembre movimientos sospechosos en zonas residenciales de Cipolletti, lo que activó una serie de tareas de campo para esclarecer la posible presencia de bandas dedicadas a la venta ilegal de sustancias.

Bajo la dirección del Dr. Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Dr. Francisco Iglesia Frezzini, la Fiscalía solicitó la intervención de la División Antidrogas Cipolletti para profundizar la pesquisa sobre un inmueble específico en el barrio Anai Mapu.

Según informó el portal Diario Río Negro, la respuesta policial incluyó vigilancias prolongadas y operaciones encubiertas que confirmaron el funcionamiento de la vivienda como búnker de narcomenudeo. Los efectivos de la PFA tras registrar los movimientos en el lugar, reunieron pruebas que evidenciaban la venta sistemática de estupefacientes a consumidores de la zona. El éxito de la vigilancia permitió identificar una segunda propiedad, situada en el barrio 4 de agosto, que resultó ser un eslabón fundamental dentro del entramado.

La Unidad Fiscal de General Roca descubrió que este domicilio no solo servía como punto de venta, sino también como depósito para el acopio de marihuana. Esto permitía abastecer ambos puntos y reducir el riesgo de incautaciones de grandes volúmenes en caso de intervención policial.

Evidencia incautada por la Policía Federal tras desarticular búnkers de droga en Cipolletti, Río Negro, mostrando sustancias, dinero y celulares involucrados en la red (PFA)

Durante los allanamientos, los efectivos federales incautaron 188 dosis de marihuana listas para la venta, 7 plantas de Cannabis sativa, dinero en efectivo y una balanza digital de precisión, elementos que refuerzan la existencia de una estructura organizada dedicada al narcomenudeo.

Las autoridades informaron que la operación permitió desarticular dos búnkers activos en la venta de drogas, logrando así un impacto inmediato en la oferta de estupefacientes en barrios residenciales de Cipolletti. Según la información oficial, la incautación de marihuana y la detención de los responsables representa un avance concreto en la estrategia federal para reducir el tráfico de drogas en la provincia. Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial y los implicados enfrentan acusaciones por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).

Durante los allanamientos, los efectivos federales lograron asegurar dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con otros actores del circuito delictivo. El dinero incautado, cuya suma no fue detallada pero que se presume proviene de la venta ilícita, quedó a disposición del juez a cargo para su correspondiente análisis en el marco de la investigación patrimonial.

En el operativo, los uniformados priorizaron la recolección de pruebas que permitan no solo confirmar la actividad delictiva, sino también avanzar sobre la trazabilidad de los flujos de droga y dinero en la región.

Los detenidos en el marco del operativo permanecen a disposición del magistrado interventor. De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación continuará para determinar si existen más implicados o ramificaciones de la red en otros barrios de Cipolletti o localidades cercanas.

Desarticularon una banda de narco que era liderada desde un penal

La semana pasada, efectivos del DFI de la PFA lograron desarticular una banda que operaba en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Era dirigida desde el penal de Santa Rosa.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de que una denuncia anónima advirtiera sobre actividades de narcomenudeo en el Barrio Federal de General Pico. De acuerdo con la información proporcionada, la División Antidrogas General Pico inició tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de pruebas, que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la red criminal.

Con base en los trabajos de campo y la recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar que la organización estaba dirigida desde una celda de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal de Santa Rosa. Las autoridades detallaron que el recluso a cargo coordinaba las operaciones en conjunto con una mujer que actuaba en el exterior. Ambos eran pareja.