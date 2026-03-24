Crimen y Justicia

“Bajate porque te rompo el pecho”: motochorros le robaron la recaudación y le usaron la tarjeta de crédito

Ocurrió en Ciudad Jardín y con los plásticos de la víctima se fueron a cenar a un local de comidas rápidas e hicieron compras en el supermercado

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La víctima venía en su moto cuando lo interceptaron y le dijeron: “Bajate porque te rompo el pecho”

“Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho”, le dijeron mientras le apuntaban. Ese fue el inicio de un ataque motochorro en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el que le robaron a la víctima los 12 millones de pesos que llevaba de la recaudación del día. Todo quedó filmado por una cámara de seguridad.

Pero como si eso fuera poco, los delincuentes luego le usaron las tarjetas de crédito que la víctima tenía en el morral que le sustrajeron: se fueron a cenar a un local de comidas rápidas e hicieron compras en el supermercado.

Todo ocurrió en el cruce de Moyano y General Urquiza, a tres cuadras de la Estación de Palomar de Ciudad Jardín. El robo fue el pasado viernes pasadas las 17, en un horario donde los chicos salen de la escuela. Por caso, a dos cuadras de allí está el colegio Alas, con Maternal, Jardín, Primaria y Secundaria; y a 100 metros, la avenida Mosconi.

La víctima, de 34 años, relató que fue asaltado a mano armada cuando circulaba en su motocicleta Honda NX4, acompañado de su pareja.

Según su declaración, tras cruzar la barrera del ferrocarril San Martín y girar hacia la arteria Moyano, al llegar a la intersección con la calle General Urquiza, advirtió la presencia de una motocicleta azul con dos sospechosos.

La víctima los describió ante la Policía Bonaerense: el conductor tenía contextura robusta, tez blanca y vestía campera y gorra; el acompañante, por su parte, de contextura delgada, aproximadamente 1,60 metros de altura y tez morena.

Fue ese delincuente el que giró, lo miró y extrajo un arma de fuego. En ese instante, el acompañante le apuntó y lo amenazó: “Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho”.

La víctima le dijo que se quede tranquilo, que le daba todo mientras su pareja se tiraba de la moto: se lastimó. Él se quedó quieto, le dio todo, pero igual lo intimidó: “Esto no es joda, salame, te rompo el pecho”. Luego, realizó dos disparos al aire.

Los asaltantes lo obligaron a descender del vehículo, lo despojaron de una cadena de oro que llevaba en el cuello, su morral y la moto para darse a la fuga por General Urquiza en dirección a la localidad Caseros.

En el morral tenía un celular iPhone, la llave de un vehículo Chevrolet Cruze, la cédula de la moto Honda, una billetera con su documento, la licencia de conducir, dos cédulas de vehículos Fiat Fiorino, tarjetas de crédito de diversos bancos y una de Mercado Pago y 12.000.000 pesos en efectivo.

La víctima les dijo a los policías de la Comisaría de Tres de Febrero que un vecino le informó que en su domicilio de la calle Urquiza había cámaras que podrían haber registrado la secuencia, y se ofreció a aportar las imágenes: son las que ilustran esta nota.

Luego, en diálogo con el portal Primer Plano, la víctima contó que los ladrones después gastaron casi un millón de pesos con sus tarjetas de crédito porque no podía comunicarse con los bancos para bloquearlas, y una quedó en uso: gastaron 132 mil pesos en una casa de comidas rápidas de la avenida San Martín. Y el resto de las compras fueron en supermercados.

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