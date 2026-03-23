Crimen y Justicia

Intentó robarle la moto a un prefecto en Avellaneda, se escondió en un contenedor y murió en un enfrentamiento con la Policía

Ocurrió este domingo en avenida Mitre y José Ignacio Rucci, a pasos del Puente Pueyrredón. El asaltante se había dado a la fuga y fue baleado por personal del Comando de Patrullas local

Guardar
Tras darse a la fuga,
Tras darse a la fuga, el delincuente se escondió en un contenedor ubicado en el cruce de General Levalle y Montes de Oca, donde fue abatido por personal policial.

Un delincuente murió tras ser baleado por la Policía Bonaerense durante un enfrentamiento en Avellaneda. El hecho ocurrió este domingo cuando dos personas intentaron robarle la moto a un prefecto cerca del puente Pueyrredón. El otro involucrado resultó herido, permanece hospitalizado y está bajo custodia policial.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo comenzó en la intersección de la avenida Mitre y José Ignacio Rucci, donde efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), que realizaban una recorrida preventiva visualizó cómo dos asaltantes, a bordo de una Honda XR300, trataban de robarle la moto a un agente de la misma fuerza de seguridad, de 31 años.

Al dar la voz de alto, la situación derivó en un enfrentamiento armado con los dos sospechosos, uno de los cuales, identificado como A.F., de 22 años, sufrió heridas de bala en la mandibula, uno de sus hombros, el muslo izquierdo, la zona del abdomen y el brazo derecho. Fue trasladado al hospital Fiorito, donde este lunes a la mañana continuaba internado bajo custodia policial.

Su cómplice, identificado como P.M. (29), se dio a la fuga en medio de la balacera y se escondió dentro de un contenedor ubicado en el cruce de Levalle y Montes de Oca, a tan solo dos cuadras de donde había comenzado la secuencia. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla local encontró al sospechoso y se produjo un segundo tiroteo que derivó en la muerte del asaltante. En el lugar, los agentes además secuestraron el arma de fuego que había utilizado para abordar a la víctima.

P.M., según pudieron determinar los investigadores, registraba un pedido de captura en el marco de una causa que tramita otro Departamento Judicial.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que la víctima, que resultó ilesa, presta servicio en la Dirección Protección Ciudadana de Prefectura Naval Argentina.

La investigación quedó en manos del fiscal Mariano Zitto, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Asimismo, dispuso no tomar medidas contra el personal policial que intervino en el hecho.

El ataque a un oficial de Policía de la Ciudad

Casi en simultáneo, pero en otro hecho, un oficial de la Policía de la Ciudad fue baleado por motochorros que intentaron robarle en el centro Avellaneda. El efectivo, que repelió el asalto con su pistola reglamentaria, permanece internado.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, la víctima tiene 40 años y, al momento del hecho, circulaba vestido de civil a bordo de su moto particular, una Honda Tornado. Cumple funciones en la División de Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

En la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) y Teniente Coronel Lafuente, una zona céntrica de la ciudad, el policía fue abordado por dos motocicletas, con dos ocupantes en cada una. Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 15. Los motochorros intentaron robarle el vehículo a punta de pistola.

El policía tiene 40 años
El policía tiene 40 años y fue trasladado al Hospital Fiorito

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo respondió al ataque con su arma y se desató un tiroteo. Hasta el momento no se tiene precisión de cuántos balazos hubo, aunque la cifra rondaría la decena de detonaciones.

Los disparos alertaron a un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda que estaba en la zona. Agentes de la Policía Bonaerense encontraron a su camarada porteño tendido en el asfalto, con seis orificios de bala en el tórax, ambos tobillos, la mano izquierda, la cadera y el muslo derecho.

Cuando llegaron a asistirlo, se encontraba consciente, al punto que llegó a dar algunas precisiones sobre los delincuentes.

El oficial herido fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Fiorito, donde lo estabilizaron y le hicieron las primeras intervenciones de urgencia. Luego los médicos comenzaron los preparativos para trasladarlo al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en ese centro médico.

El efectivo baleado se encuentra en estado reservado. En tanto, los motochorros no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación, al igual que el intento de robo a un prefecto, también recayó en manos del fiscal Zitto.

“Los atacantes se dieron a la fuga sin sustraer pertenencias personales ni institucionales”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.

Temas Relacionados

AvellanedaRobosInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a seis pasajeros de un tour de compras que habían ingererido más de 500 cápsulas de cocaína

Gendarmería detectó, primero, a personas que llevaban envoltorios adheridos en el cuerpo y en sus pertenencias

Detuvieron a seis pasajeros de

Fue a celebrar el nacimiento de su nieto y terminó muerto: quién era el hombre asesinado por patovicas en un bar de San Miguel

Alexis Oscar Rogers (51), alias “Pipa”, fue atacado por el personal de seguridad del boliche Sutton en medio de una discusión. Hay cuatro empleados detenidos

Fue a celebrar el nacimiento

Detuvieron a un hombre por narcotráfico en un departamento de Mar del Plata

El allanamiento se realizó en un edificio de la zona de Playa Grande. Como se trata de una propiedad alquilada, la dueña del lugar colaboró con las autoridades

Detuvieron a un hombre por

Un joven frenó su auto para ayudar a un hombre en plena calle, pero todo era una mentira para robarle

Ocurrió el domingo por la madrugada en la intersección de Pellegrini y Güemes en la localidad de Las Heras. Le sustrajeron la rueda de auxilio, documentación y dinero en efectivo

Un joven frenó su auto

Un hombre golpeó e intentó abusar sexualmente de su ex pareja en Chaco

El caso ocurrió en una localidad de Chaco. La víctima indicó que había pedido una restricción perimetral pero que no tuvo respuestas

Un hombre golpeó e intentó
DEPORTES
Jugó 22 minutos, salió lesionado

Jugó 22 minutos, salió lesionado y atendió una llamada en el banco de suplentes: la actitud de una estrella del fútbol que dio que hablar

Ian Wright, la sanción más polémica y el día que la Premier League sorprendió a todos

La fuerte acusación contra Maxi López de un ex jugador por irse de un club del que era inversor: “Desapareció y perdí mucho dinero”

Guardiola suma un nuevo título y mantiene el misterio sobre su continuidad en el Manchester City

La foto de “17 millones de euros” de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo que causó furor

TELESHOW
La alegría de la China

La alegría de la China Ansa tras la operación de su hija India: “Salió todo perfecto”

Fabián Gianola celebra su presente con nuevos proyectos teatrales y el compromiso con su novia 36 años menor

Daniela Christiansson celebró la llegada de la primavera en Suiza: las tiernas fotos con Maxi López y sus hijos

El emotivo mensaje de Luciano Castro a su hijo mayor por su cumpleaños número 24: “Orgulloso de ser tu papá”

El fuerte cruce entre Sol Abraham y Manu Ibero en Gran Hermano que se volvió viral: el video del escándalo

INFOBAE AMÉRICA

En tres años, Ecuador destruyó

En tres años, Ecuador destruyó casi mil toneladas de droga con apoyo de los Estados Unidos

Cerca de 6 mil estudiantes se beneficiarán con modernización de colegio en Cusco

Guardiola suma un nuevo título y mantiene el misterio sobre su continuidad en el Manchester City

Punta del Este se encamina para ser sede del sorteo del Mundial 2030, tras recibir apoyo de FIFA y Conmebol

Marset, el narco que suministraba suficiente cocaína como para drogar “a cada hombre en Europa”