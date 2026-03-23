Intentó robarle la moto a un prefecto en Avellaneda, se escondió en un contenedor y murió en un enfrentamiento con la Policía

Tras darse a la fuga, el delincuente se escondió en un contenedor ubicado en el cruce de General Levalle y Montes de Oca, donde fue abatido por personal policial.

Un delincuente murió tras ser baleado por la Policía Bonaerense durante un enfrentamiento en Avellaneda. El hecho ocurrió este domingo cuando dos personas intentaron robarle la moto a un prefecto cerca del puente Pueyrredón. El otro involucrado resultó herido, permanece hospitalizado y está bajo custodia policial.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo comenzó en la intersección de la avenida Mitre y José Ignacio Rucci, donde efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), que realizaban una recorrida preventiva visualizó cómo dos asaltantes, a bordo de una Honda XR300, trataban de robarle la moto a un agente de la misma fuerza de seguridad, de 31 años.

Al dar la voz de alto, la situación derivó en un enfrentamiento armado con los dos sospechosos, uno de los cuales, identificado como A.F., de 22 años, sufrió heridas de bala en la mandibula, uno de sus hombros, el muslo izquierdo, la zona del abdomen y el brazo derecho. Fue trasladado al hospital Fiorito, donde este lunes a la mañana continuaba internado bajo custodia policial.

Su cómplice, identificado como P.M. (29), se dio a la fuga en medio de la balacera y se escondió dentro de un contenedor ubicado en el cruce de Levalle y Montes de Oca, a tan solo dos cuadras de donde había comenzado la secuencia. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla local encontró al sospechoso y se produjo un segundo tiroteo que derivó en la muerte del asaltante. En el lugar, los agentes además secuestraron el arma de fuego que había utilizado para abordar a la víctima.

P.M., según pudieron determinar los investigadores, registraba un pedido de captura en el marco de una causa que tramita otro Departamento Judicial.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que la víctima, que resultó ilesa, presta servicio en la Dirección Protección Ciudadana de Prefectura Naval Argentina.

La investigación quedó en manos del fiscal Mariano Zitto, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Asimismo, dispuso no tomar medidas contra el personal policial que intervino en el hecho.

El ataque a un oficial de Policía de la Ciudad

Casi en simultáneo, pero en otro hecho, un oficial de la Policía de la Ciudad fue baleado por motochorros que intentaron robarle en el centro Avellaneda. El efectivo, que repelió el asalto con su pistola reglamentaria, permanece internado.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, la víctima tiene 40 años y, al momento del hecho, circulaba vestido de civil a bordo de su moto particular, una Honda Tornado. Cumple funciones en la División de Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

En la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) y Teniente Coronel Lafuente, una zona céntrica de la ciudad, el policía fue abordado por dos motocicletas, con dos ocupantes en cada una. Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 15. Los motochorros intentaron robarle el vehículo a punta de pistola.

El policía tiene 40 años y fue trasladado al Hospital Fiorito

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo respondió al ataque con su arma y se desató un tiroteo. Hasta el momento no se tiene precisión de cuántos balazos hubo, aunque la cifra rondaría la decena de detonaciones.

Los disparos alertaron a un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda que estaba en la zona. Agentes de la Policía Bonaerense encontraron a su camarada porteño tendido en el asfalto, con seis orificios de bala en el tórax, ambos tobillos, la mano izquierda, la cadera y el muslo derecho.

Cuando llegaron a asistirlo, se encontraba consciente, al punto que llegó a dar algunas precisiones sobre los delincuentes.

El oficial herido fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Fiorito, donde lo estabilizaron y le hicieron las primeras intervenciones de urgencia. Luego los médicos comenzaron los preparativos para trasladarlo al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en ese centro médico.

El efectivo baleado se encuentra en estado reservado. En tanto, los motochorros no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación, al igual que el intento de robo a un prefecto, también recayó en manos del fiscal Zitto.

“Los atacantes se dieron a la fuga sin sustraer pertenencias personales ni institucionales”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.