Crimen y Justicia

Le dieron tres balazos a un policía de la Ciudad para robarle la moto en Avellaneda: está internado

El oficial estaba vestido de civil. Fue abordado por cuatro delincuentes armados, respondió con su pistola reglamentaria y se desató un tiroteo. Buscan a los ladrones

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El policía tiene 40 años
El policía tiene 40 años y fue trasladado al Hospital Fiorito (Imagen ilustrativa de archivo)

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue baleado este domingo en un asalto a mano armada perpetrado por cuatro motochorros en el partido bonaerense de Avellaneda. El efectivo, que repelió el asalto con su pistola reglamentaria, permanece internado.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales, la víctima tiene 40 años y, al momento del hecho, circulaba vestido de civil a bordo de su moto. Cumple funciones en la División de Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

En la esquina de las calles Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) y Teniente Coronel Lafuente, una zona céntrica de la ciudad, el policía fue abordado por dos motocicletas, con dos ocupantes en cada una.

Los motochorros intentaron robarle el vehículo a punta de pistola.

El lugar del hecho, en
El lugar del hecho, en la esquina de Av. Hipólito Yrigoyen y Tte. Coronel Lafuente, Avellaneda

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo respondió al ataque con su arma y se desató un tiroteo. Hasta el momento no se tiene constancia de cuántos balazos hubo.

Los disparos alertaron a un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda que estaba en la zona. Agentes de la Policía Bonaerense encontraron a su camarada porteño tendido en el asfalto, con tres orificios de bala en el tórax, la mano izquierda y la pierna derecha.

Cuando llegaron a asistirlo, se encontraba consciente, al punto que llegó a dar algunas precisiones sobre los delincuentes.

El oficial herido fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Fiorito, donde lo estabilizaron y le hicieron las primeras intervenciones de urgencia. Luego los médicos comenzaron los preparativos para trasladarlo al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires.

Al cierre de este artículo aún no lo habían derivado a ese centro médico. El efectivo baleado se encuentra en estado reservado.

En cuanto a los motochorros que abordaron al oficial, hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos.

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